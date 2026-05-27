Спасиха над 100 нелегални мигранти край Крит

П ри три почти едновременни операции край южните брегове на остров Крит днес гръцките власти са открили общо 110 нелегални мигранти, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Първоначално трите лодки са били забелязани на разстояние от между 26 и 41 морски мили от брега от летателен апарат на Eвропейската служба за гранична охрана Фронтекс, а операции на бреговата охрана са били проведени в ранните часове тази сутрин под ръководството на Единния координационен център за издирване и спасяване.

Мигрантите са качени на плавателни съдове на бреговата охрана, за да бъдат откарани в пристанищата Кали Лименес и Агия Галини.

Властите в Крит остават в готовност за засилен миграционен поток, тъй като ветровете южно от острова са утихнали.

Напоследък маршрутът от Либия към Крит е най-активното трасе за миграция към Гърция. Гръцките власти поддържат интензивни контакти с либийското правителство в Триполи, както и с бунтовническите власти в Бенгази, за контрол на нелегалната миграция, но засега миграционният поток през Крит не е пресечен.