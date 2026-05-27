Румен Радев обсъжда с Еманюел Макрон в Париж необходимостта от преговори с Русия

Щ е се радвам да видя най-сетне Европа да склони да започне преговори с Русия, не само да започне, Европа трябваше да бъде водеща в тези преговори, да не допусне трети играч.

Това заяви министър-председателят Румен Радев пред български медии в Париж, където ще се срещне с президента Емануел Макрон.

Трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение конфликта в Украйна, заяви Радев.

Според него е време Европа да се заеме с критично важната дейност, а това е преговори за мир.

Дипломацията трябва да влезе в ролята си, настоя той. По думите му има достатъчно европейски политици, които могат да преговорят с Русия.

От думите му стана ясно, че темата ще е сред обсъжданите с президента Макрон.

България и досега е оказвала подкрепа на Украйна. Тепърва ще разгледаме огромните предизвикателства пред българския бюджет. България има интерес и нашето правителство първо да гарантира сигурността на българските граждани, каза още премиерът във връзка с допълнителни средства по темата Украйна.

