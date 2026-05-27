„Тук сме за тенис, не за ревю“: Тенисистки скочиха срещу Наоми Осака заради роклята ѝ

Н аоми Осака отново се озова в центъра на вниманието на „Ролан Гарос“. Този път причината бе не само безупречната ѝ игра на клей, която ѝ донесе победа над Лаура Зигемунд на корт „Сюзан Ленглен“, но и революционният ѝ стил, превърнал емблематичния корт в импровизиран моден подиум.

Японската тенисистка, която е световна икона както в спорта, така и в модата, изненада фенове и фотографи с тоалет по дизайн на германеца Кевин Германиер, затвърждавайки уникалния си почерк при всяко стъпване на корта.

Демонстрацията на оригиналност от страна на бившата номер едно в света обаче не бе посрещната с единодушно одобрение от нейните колеги. Докато социалните мрежи бурно аплодираха смелостта ѝ, в кулоарите на корт „Филип Шатрие“ започнаха да се чуват критики. Част от тенисистките определиха поведението ѝ като излишно търсене на медийно внимание, а една от тях отсече: „Тук съм, за да играя тенис, а не за да дефилирам на модно ревю.“