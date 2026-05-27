Любопитно

„Тук сме за тенис, не за ревю“: Тенисистки скочиха срещу Наоми Осака заради роклята ѝ

Японската звезда Наоми Осака се завърна с гръм и трясък на „Ролан Гарос“. Освен с победа на корта, тя привлече погледите и с екстравагантен тоалет на дизайнерa Кевин Германиер, който обаче предизвика сериозно напрежение сред колежките ѝ

27 май 2026, 16:14
„Тук сме за тенис, не за ревю“: Тенисистки скочиха срещу Наоми Осака заради роклята ѝ
Източник: Getty Images

Н аоми Осака отново се озова в центъра на вниманието на „Ролан Гарос“. Този път причината бе не само безупречната ѝ игра на клей, която ѝ донесе победа над Лаура Зигемунд на корт „Сюзан Ленглен“, но и революционният ѝ стил, превърнал емблематичния корт в импровизиран моден подиум.

Японската тенисистка, която е световна икона както в спорта, така и в модата, изненада фенове и фотографи с тоалет по дизайн на германеца Кевин Германиер, затвърждавайки уникалния си почерк при всяко стъпване на корта.

Наоми Осака предизвика полемика на "Ролан Гарос" с екстравагантен тоалет
10 снимки
Наоми Осака
Наоми Осака
Наоми Осака
Наоми Осака

Демонстрацията на оригиналност от страна на бившата номер едно в света обаче не бе посрещната с единодушно одобрение от нейните колеги. Докато социалните мрежи бурно аплодираха смелостта ѝ, в кулоарите на корт „Филип Шатрие“ започнаха да се чуват критики. Част от тенисистките определиха поведението ѝ като излишно търсене на медийно внимание, а една от тях отсече: „Тук съм, за да играя тенис, а не за да дефилирам на модно ревю.“

Източник: www.hola.com    
Наоми Осака Ролан Гарос тенис мода Кевин Германиер спортна мода спортен стил
Последвайте ни
Освободиха задържания за мъртвото момиче в Благоевград

Освободиха задържания за мъртвото момиче в Благоевград

Исторически успех: DARA влезе в престижната класация на Billboard

Исторически успех: DARA влезе в престижната класация на Billboard

Ново, банките в Русия ще се борят с украинските дронове

Ново, банките в Русия ще се борят с украинските дронове

Иран обяви почти готов меморандум със САЩ

Иран обяви почти готов меморандум със САЩ

„Най-добър младежки стартъп в България 2026” навлиза във финалната си фаза - предстоят три финала и церемония по награждаване

„Най-добър младежки стартъп в България 2026” навлиза във финалната си фаза - предстоят три финала и церемония по награждаване

biss.bg
Как да разберем, че кучето ни е болно

Как да разберем, че кучето ни е болно

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 1 ден
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 21 часа
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 20 часа
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 20 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Защо дори милиардите на тези звезди не могат да им купят Ferrari

Защо дори милиардите на тези звезди не могат да им купят Ferrari

Любопитно Преди 1 час

Когато егото се сблъска с традициите – разказваме абсурдните истории на знаменитостите, които разгневиха най-гордата автомобилна марка в света

Решение на съда поставя под въпрос класирането за първи клас в София

Решение на съда поставя под въпрос класирането за първи клас в София

България Преди 1 час

До окончателното решаване на делото по същество, действат приетите от Столичния общински съвет

Масов бой в Берковица, човек е ударен с камък по главата

Масов бой в Берковица, човек е ударен с камък по главата

България Преди 1 час

Днес предстоят разпити на около 20 жители на квартала

,

Smart Face завладява София с логика, хумор и висок адреналин

Любопитно Преди 2 часа

Този четвъртък и петък от 20:00 ч. по NOVA Николаос Цитиридис ще тества интуицията на столичани

Спасиха над 100 нелегални мигранти край Крит

Спасиха над 100 нелегални мигранти край Крит

Свят Преди 2 часа

Мигрантите са качени на плавателни съдове на бреговата охрана

Кейти Прайс откри изчезналия си съпруг, арестуван е в Дубай

Кейти Прайс откри изчезналия си съпруг, арестуван е в Дубай

Любопитно Преди 2 часа

След седмици на пълна неяснота, Лий Андрюс се свърза с Кейти Прайс от телефонна кабина в затвора „Ал Авир“. Британецът твърди, че е задържан от властите в Дубай по подозрение в шпионаж, а моделът изрази облекчението си, че е жив

<p>Радев за оставката на Сарафов: Това е едва началото на процесите по оздравяване на съдебната система</p>

Румен Радев за оставката на Борислав Сарафов: Това е едва началото на процесите по оздравяване на съдебната система

България Преди 3 часа

Приветствам това, че Сарафов се вслуша в призивите на правителството да си подаде оставката, каза Радев

„Опасното момче“ и „Поп принцесата“: Единственият мъж, когото Кайли Миноуг нарече „любовта на живота ми“

„Опасното момче“ и „Поп принцесата“: Единственият мъж, когото Кайли Миноуг нарече „любовта на живота ми“

Любопитно Преди 3 часа

Австралийската поп икона Кайли Миноуг рядко повдига завесата на личния си живот. Когато погледне назад обаче, едно име винаги заема специално място – това на покойния фронтмен на INXS Майкъл Хътчинс, когото тя определя като любовта на живота си

<p>Радев обсъжда с Макрон необходимостта от преговори с Русия</p>

Румен Радев обсъжда с Еманюел Макрон в Париж необходимостта от преговори с Русия

България Преди 3 часа

Трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение конфликта в Украйна, заяви Радев

След потопа: Социалният министър с тревожна равносметка за щетите

След потопа: Социалният министър с тревожна равносметка за щетите

Свят Преди 3 часа

Наталия Ефремова обяви каква помощ могат да получат засегнатите семейства

<p>Прокуратурата разследва смъртта на&nbsp;мъжа, изчезнал при наводнението край Севлиево</p>

Прокуратурата разследва смъртта на 56-годишния мъж, изчезнал при наводнението край Севлиево

България Преди 3 часа

Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжната прокуратура в Габрово

МЗ: Регистрирани са 328 случая на морбили в седем области на страната

МЗ: Регистрирани са 328 случая на морбили в седем области на страната

България Преди 3 часа

От всички заболели от морбили 270 са деца

Бившият главен прокурор Пам Бонди е диагностицирана с рак малко след като бе уволнена от Тръмп

Бившият главен прокурор Пам Бонди е диагностицирана с рак малко след като бе уволнена от Тръмп

Свят Преди 3 часа

60-годишният бивш главен прокурор на САЩ е преминала спешно лечение, докато Белият дом я връща в играта с нов ключов пост

<p>Русия установи&nbsp;контрол над две села в Серезоизточна и Югоизточна Украйна</p>

Руските сили установиха контрол над две села в Серезоизточна и Югоизточна Украйна

Свят Преди 3 часа

Руските сили са свалили и три френско-британски ракети с голям обсег „Сторм Шадоу“

Последните ѝ думи бяха: "Татко, пусни ме": Нови детайли около смъртта на дъщерята на Мартин Шорт

Последните ѝ думи бяха: "Татко, пусни ме": Нови детайли около смъртта на дъщерята на Мартин Шорт

Свят Преди 4 часа

Аутопсията на Катрин Шорт хвърли светлина върху последните ѝ часове. Прочутият актьор, който загуби съпруга, родители и брат, призова за откритост по темата за психичното здраве: "Не бягам от думата самоубийство, това е краен стадий на болестта"

<p>Какво знаем за &bdquo;незаконния град&ldquo; край Варна?</p>

Пране на пари, връзки с украински инвеститори и незаконна сеч: Кой стои зад „града фантом“ край Варна?

България Преди 4 часа

Vesti.bg се свърза с KYB Corporation за официален коментар по случая и очаква позицията на компанията

Всичко от днес

От мрежата

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

5-те типа нарцисисти, които могат да присъстват в живота ни всеки ден

Edna.bg

Миро се върна към младостта, приятелка го изненада с таен архив

Edna.bg

Обзор на кръга във Висшата лига (27.05.2026)

Gong.bg

Новият треньор решава бъдещето на основен защитник на Ботев Пловдив

Gong.bg

Илияна Йотова очаква промени в Закона за съдебната власт до средата на юни

Nova.bg

DARA влезе в класацията на "Билборд"

Nova.bg