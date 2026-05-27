Бившият главен прокурор Пам Бонди е диагностицирана с рак малко след като бе уволнена от Тръмп

Б ившият главен прокурор на САЩ Пам Бонди е била диагностицирана с рак на щитовидната жлеза малко след като президентът Доналд Тръмп я отстрани от поста ѝ, съобщава New York Post.

60-годишната Бонди вече е преминала лечение и в момента се възстановява, съобщава медията Axios. Разкритието за здравословното ѝ състояние съвпада с информацията, че Тръмп е избрал Бонди да влезе в консултативен комитет, фокусиран върху изкуствения интелект.

Пам Бонди бе освободена от Министерството на правосъдието в същия ден, в който придружи президента до Върховния съд за ключово дело, свързано с правото на гражданство по рождение. Въпреки уволнението, тя ще стане част от Президентския съвет на съветниците по наука и технологии (PCAST).

Бившият главен прокурор получи вълна от подкрепа в социалните мрежи за начина, по който се справя с тежката диагноза.

„През последните няколко седмици Пам тихо и категорично разказва играта на рака. Тя има златно сърце“, написа в платформата X подкаст водещата и бивш служител на Белия дом Кейти Милър.

Според медицинските данни на „Кливлънд Клиник“, повечето форми на рак на щитовидната жлеза са напълно лечими. С над 98% процент на преживяемост в рамките на 5 години, прогнозата за пациентите с тази диагноза се счита за отлична.

Случаят напомня на този със зетя на Тръмп – Джаред Къшнър, който също се бори тайно с рак на щитовидната жлеза, докато заемаше високопоставена роля в Белия дом по време на първия мандат на президента. В мемоарите си Къшнър разкри, че е претърпял операция за премахване на тумор от гърлото, а през 2022 г. се е подложил на втора интервенция.

След отстраняването си от поста Пам Бонди заяви, че ще продължи да подкрепя държавния глава:

„За мен беше честта на живота ми да ръководя историческите усилия на президента Тръмп за по-сигурна Америка. Оставам вечно благодарна за доверието, което той ми гласува“.

В момента Тръмп е назначил заместник-главния прокурор Тод Бланш за временно изпълняващ длъжността, докато бъде избран постоянен титуляр за поста. Белият дом все още не е коментирал официално темата.