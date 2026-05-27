Бившият главен прокурор Пам Бонди е диагностицирана с рак малко след като бе уволнена от Тръмп

60-годишният бивш главен прокурор на САЩ е преминала спешно лечение, докато Белият дом я връща в играта с нов ключов пост

27 май 2026, 13:51
Израел елиминира новия командир на въоръженото крило на "Хамас" в Газа
Рекордно топло в Англия, четири деца се удавиха
40°C през май: Климатичен шок в Европа, жегите скачат с 12 градуса над нормата
Напусна ни легендата на джаза Сони Ролинс
Рекордна гореща вълна обхвана Европа през май
Русия предлага опрощаване на дългове за участие във войната
Овладяха опасността от химическа експлозия в Калифорния
Русия предупреди чужденците да напуснат Киев

Б ившият главен прокурор на САЩ Пам Бонди е била диагностицирана с рак на щитовидната жлеза малко след като президентът Доналд Тръмп я отстрани от поста ѝ, съобщава New York Post.

60-годишната Бонди вече е преминала лечение и в момента се възстановява, съобщава медията Axios. Разкритието за здравословното ѝ състояние съвпада с информацията, че Тръмп е избрал Бонди да влезе в консултативен комитет, фокусиран върху изкуствения интелект.

Пам Бонди бе освободена от Министерството на правосъдието в същия ден, в който придружи президента до Върховния съд за ключово дело, свързано с правото на гражданство по рождение. Въпреки уволнението, тя ще стане част от Президентския съвет на съветниците по наука и технологии (PCAST).

Бившият главен прокурор получи вълна от подкрепа в социалните мрежи за начина, по който се справя с тежката диагноза.

„През последните няколко седмици Пам тихо и категорично разказва играта на рака. Тя има златно сърце“, написа в платформата X подкаст водещата и бивш служител на Белия дом Кейти Милър.

Според медицинските данни на „Кливлънд Клиник“, повечето форми на рак на щитовидната жлеза са напълно лечими. С над 98% процент на преживяемост в рамките на 5 години, прогнозата за пациентите с тази диагноза се счита за отлична.

Случаят напомня на този със зетя на Тръмп – Джаред Къшнър, който също се бори тайно с рак на щитовидната жлеза, докато заемаше високопоставена роля в Белия дом по време на първия мандат на президента. В мемоарите си Къшнър разкри, че е претърпял операция за премахване на тумор от гърлото, а през 2022 г. се е подложил на втора интервенция.

След отстраняването си от поста Пам Бонди заяви, че ще продължи да подкрепя държавния глава:

„За мен беше честта на живота ми да ръководя историческите усилия на президента Тръмп за по-сигурна Америка. Оставам вечно благодарна за доверието, което той ми гласува“.

В момента Тръмп е назначил заместник-главния прокурор Тод Бланш за временно изпълняващ длъжността, докато бъде избран постоянен титуляр за поста. Белият дом все още не е коментирал официално темата.

Румен Радев обсъжда с Еманюел Макрон в Париж необходимостта от преговори с Русия

Последните ѝ думи бяха: "Татко, пусни ме": Нови детайли около смъртта на дъщерята на Мартин Шорт

Борислав Сарафов е подал оставка като началник на НСлС

„Опасното момче“ и „Поп принцесата“: Единственият мъж, когото Кайли Миноуг нарече „любовта на живота ми“

„Най-добър младежки стартъп в България 2026” навлиза във финалната си фаза - предстоят три финала и церемония по награждаване

BMW M3 Sport Evolution (1990): Най-специалният от всички E30

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Румен Радев за оставката на Борислав Сарафов: Това е едва началото на процесите по оздравяване на съдебната система

Приветствам това, че Сарафов се вслуша в призивите на правителството да си подаде оставката, каза Радев

След потопа: Социалният министър с тревожна равносметка за щетите

Наталия Ефремова обяви каква помощ могат да получат засегнатите семейства

Пране на пари, връзки с украински инвеститори и незаконна сеч: Кой стои зад „града фантом" край Варна?

Vesti.bg се свърза с KYB Corporation за официален коментар по случая и очаква позицията на компанията

Осъдиха шофьора, блъснал патрулка и убил полицай

Подсъдимият получи и 6-годишна забрана да сяда зад волана, но присъдата за смъртта на служителя на МВР все още не е окончателна

Евростат: България е сред шампионите по най-дълга работна седмица в целия Европейски съюз

Докато в Европа работните часове падат, българите се трудят средно по 38,7 часа седмично – веднага след Гърция и на светлинни години от Нидерландия

Бляскавата премиера на „Дъждът оставя следи" събра екипа, актьорите и звезди гости на червения килим

Премиерният епизод на криминалната поредица ще се излъчи тази вечер от 21:00 ч. по NOVA

Край на опашките за билети в София: Пуснаха ново приложение за градския транспорт през телефона

„Цялата „сарафовщина" си дава сметка, че губи сила": Демерджиев с първи думи след оставката на Сарафов

„Ние искаме реална промяна, а не смяна на имената", заяви министърът, след като Прокурорската колегия на ВСС прие предсрочното освобождаване на магистрата

Политически реакции след оставката на Борислав Сарафов

Политическите реакции след оставката на Сарафов не закъсняха, като партиите в НС поискаха ускорен избор на нов ВСС и редовен главен прокурор

Полша и Великобритания подписват отбранително споразумение

Туск заяви, че партньорството ще бъде насочено срещу руската заплаха

Възрастта, на която губим девствеността си, определя как остаряваме

Ново мащабно проучване на учени от университета Шандонг откри неочаквана връзка между възрастта на първия полов акт и качеството на живота на старини. Генетични маркери показват, че ранният сексуален дебют може да е сигнал за по-неблагоприятно стареене

Разкриха причината за смъртта на световноизвестния пилот Кайл Буш

Дори младото и здраво тяло на шампиона не успя да надвие сепсиса, който лекарите наричат „падане от скала"

Край на телефоните в училище и забрана за социални мрежи за деца под 16 години в България: ГЕРБ предлага радикални промени

Партията предлага строг контрол с проверка на възрастта в TikTok и Instagram, а за учениците от 13 до 16 години ще се иска задължително разрешение от родител

На първо четене: Парламентът ограничи правомощията на особения управител на "Лукойл Нефтохим България"

Една година след смъртта му: Ози Озбърн се завръща като робот, за да говори с феновете

Семейството на покойния рокаджия обещава „изключително авторитетен" проект, след като фенове определиха дигиталното възкресяване като безвкусно

"Живот на един клик: Какво губим по пътя?": Дигиталната зависимост, която променя идентичността ни

В новия епизод на подкаста NOVA LAB Баланс по тези теми разсъждават психотерапевтът Велислава Донкина и водещата Лора Инджова

