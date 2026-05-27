Румен Радев за оставката на Борислав Сарафов: Това е едва началото на процесите по оздравяване на съдебната система

Т ова е едва началото на процесите по оздравяване на съдебната система. Това заяви пред журналисти министър-председателят Румен Радев на брифинг преди срещата си с президента на Франция Еманюел Макрон в Париж.

По думите му това е едно начало, което обществото ни очаква отдавна, като процесът беше блокиран по чисто политически причини. Приветствам това, че Сарафов се вслуша в призивите на правителството да си подаде оставката, каза Радев.

Днес Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) прие оставката на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба (НСлС) и като заместник главен прокурор. На заседанието на колегията днес за оставката гласуваха осем магистрати.

По-рано Борислав Сарафов съобщи, че е депозирал заявление за предсрочното му освобождаване като директор на НСлС и заместник главен прокурор.