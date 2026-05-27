Р уските войски са установили контрол над селата Хранив в североизточната област Харковска област в Украйна и Воздвиживка в югоизточната Запорожка област, предаде Ройтерс, позовавайки се на руското Министерство на отбраната.

Русия съобщи за голям успех в три селища в Украйна

Министерството посочи, че руските сили са свалили и три френско-британски ракети с голям обсег „Сторм Шадоу“, съобщи руската агенция РИА Новости.

Ройтерс отбелязва, че информацията от бойното поле не може да бъде потвърдена по независим път.

Русия съобщи за голям успех в Източна Украйна

По-рано беше съобщено, че няколко търговски обекта в украинския северен град Чернигов са били поразени от руски удари тази нощ, като са нанесени щети на гражданската инфраструктура.