Свят

Руските сили установиха контрол над две села в Серезоизточна и Югоизточна Украйна

Руските сили са свалили и три френско-британски ракети с голям обсег „Сторм Шадоу“

27 май 2026, 13:42
Източник: БТА

Р уските войски са установили контрол над селата Хранив в североизточната област Харковска област в Украйна и Воздвиживка в югоизточната Запорожка област, предаде Ройтерс, позовавайки се на руското Министерство на отбраната.

Министерството посочи, че руските сили са свалили и три френско-британски ракети с голям обсег „Сторм Шадоу“, съобщи руската агенция РИА Новости.

Ройтерс отбелязва, че информацията от бойното поле не може да бъде потвърдена по независим път.

По-рано беше съобщено, че няколко търговски обекта в украинския северен град Чернигов са били поразени от руски удари тази нощ, като са нанесени щети на гражданската инфраструктура.        

Източник: БТА, Елена Инджева    
Русия Украйна война Харков Запорожие Сторм Шадоу Чернигов военен конфликт ракетен удар Министерство на отбраната
