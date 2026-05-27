Осъдиха шофьора, блъснал патрулка и убил полицай

С офийският градски съд (СГС) призна за виновен Мирослав В., подсъдим за катастрофата през 2025 г. на Северната скоростна тангента, при която загина полицейски служител, съобщиха от СГС.

Съдия Мария Кавракова наложи наказание от 6 години „лишаване от свобода“, което беше намалено на 4 години, след като подсъдимият призна вината си и делото премина по съкратено съдебно следствие. Наказанието трябва да бъде изтърпяно при общ режим, посочиха още от СГС. Съдът лиши Мирослав В. и от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 години.

Според съда подсъдимият е нарушил правилата за движение и е управлявал с превишена скорост, когато е блъснал полицейски автомобил. Вследствие на удара е настъпила смъртта на полицейския служител.

При определяне на присъдата съдът отчете като смекчаващи вината обстоятелства чистото съдебно минало на подсъдимия и изразеното от него разкаяние. Присъдата не е окончателна и подлежи на жалба и протест пред Апелативен съд - София, посочиха също от СГС.

През април Мирослав Василев се призна за виновен по време на разпоредително заседание на Софийския градски съд.