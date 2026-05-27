Последните ѝ думи бяха: "Татко, пусни ме": Нови детайли около смъртта на дъщерята на Мартин Шорт

Аутопсията на Катрин Шорт хвърли светлина върху последните ѝ часове. Прочутият актьор, който загуби съпруга, родители и брат, призова за откритост по темата за психичното здраве: "Не бягам от думата самоубийство, това е краен стадий на болестта"

27 май 2026, 13:30
Н ови детайли излязоха наяве месеци след внезапната смърт на дъщерята на Мартин Шорт – Катрин Шорт, която сложи край на живота си на 23 февруари на 42-годишна възраст. Официалният доклад от аутопсията, издаден от съдебния лекар на окръг Лос Анджелис, разкрива мъчителните моменти, предшествали трагедията, пише HELLO!

Според информация на TMZ, документът описва последното тревожно обаждане на Мартин Шорт. Актьорът се свързал с близка приятелка на Катрин, след като в продължение на повече от 24 часа нямал никаква връзка с дъщеря си. Той я помолил да отиде до дома ѝ и да провери дали всичко е наред.

При пристигането си на място, жената открила множество бележки, за които се предполага, че са оставени от Катрин, както и предсмъртно писмо, закрепено на вратата. Тя веднага подала сигнал на спешния телефон 911. Пристигналите полицаи разбили вратата и намерили тялото на 42-годишната жена в леглото ѝ. Властите официално обявиха смъртта за самоубийство, отбелязвайки, че Катрин е имала дълга и тежка история на депресия и психични заболявания.

След трагедията Мартин Шорт и семейството му излязоха с трогателно изявление: „С дълбока скръб потвърждаваме кончината на Катрин Хартли Шорт. Семейството ни е съкрушено от тази загуба и моли за уединение в този тежък момент. Катрин беше обичана от всички и ще я помним със светлината и радостта, които носеше на света.“

Популярният комик, който през 2010 г. загуби и съпругата си Нанси Долман в битка с рака на яйчниците, говори открито за трагедията в предаването CBS Sunday Morning. Той призова обществото да приема проблемите с менталното здраве с по-голяма сериозност.

„Трябва да разберем, че психичните разстройства и ракът – от който си отиде жена ми – са болести. И понякога тези болести са терминални“, сподели Шорт. „Дъщеря ми се бореше дълго време с тежки проблеми, с гранично личностно разстройство и с какво ли още не. Правеше всичко по силите си, докато в един момент просто не издържа.“, допълни той.

Актьорът направи паралел между двете най-големи загуби в живота си: „Последните думи на Нанси към мен бяха: „Мартин, пусни ме.“ А това, което Катрин ми казваше с действията си накрая, беше просто: „Татко, пусни ме.“

Бащата на три деца подчерта, че иска да извади темата за психичното здраве „от сенките“, за да спре хората да изпитват срам да говорят за това. „Не бягам от думата самоубийство. Приемам го като последен, краен стадий на една болест“, добави той.

Мартин Шорт е преживял неописуеми трагедии през целия си живот – той губи баща си, майка си и брат си още преди да навърши 20 години.

„Още от дете разбрах, че краят на живота е неизбежен за всеки от нас, а за някои идва твърде рано“, сподели той пред CBS. „Факт е, че със загубата трябва да се научим да живеем. Тя ще застигне всеки.“

„Трябва да сме благодарни и да празнуваме времето и преживяванията, които сме имали с тези хора… Когато мисля за тях, си казвам, че те просто са излезли и са отишли в съседната стая за известно време.“, каза Шорт.

Освен покойната Катрин, Мартин Шорт има още двама синове – Оливър (30 г.) и Хенри (36 г.), които осиновява заедно с покойната си съпруга Нанси.

Източник: www.hellomagazine.com    
