НИМХ предупреждава за четвъртък: Бури и риск от наводнения в 11 области, вижте къде

В лошаване на времето в голяма част от страната налага повишено внимание през следващите часове. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за потенциално опасни явления в общо 11 български области за четвъртък, 28 май, като рисковете са разделени на два основни фронта – силни пориви на вятъра и интензивни порои.

Източник: НИМХ/Опасни явления/Vesti.bg

Къде вятърът ще бъде най-верен и опасен?

Предупреждението за силен и бурен вятър е в сила за четири области в Западна и Югозападна България:

Видин

Монтана

Враца

Благоевград

Метеоролозите съветват гражданите в тези региони да бъдат изключително бдителни, когато се намират на открито. Има реален риск от падащи клони, предмети и отломки, които силните пориви могат да вдигнат във въздуха. Възможно е да се стигне и до временни прекъсвания на събития или строителни дейности под открито небе.

Кои региони са застрашени от порои?

Общо седем области в Централна, Североизточна и Югоизточна България са подложени на риск от обилни валежи:

Габрово и Велико Търново

Търговище и Шумен

Сливен, Ямбол и Бургас

В тези части на страната дъждовете могат да предизвикат локални наводнения.

Важно за шофьорите: Пътуващите в тези 7 области трябва да карат с повишено внимание и съобразена скорост. Комбинацията от обилна вода на пътното платно и силен дъжд създава сериозни предпоставки за аквапланинг (загуба на сцепление на гумите) и силно намалява видимостта. Ако е възможно, отложете дейностите на открито, докато бурята премине.

Ето каква е прогноза на синоптиците за следващите дни:

През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб югозападен вятър, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Атмосферното налягане през деня ще се задържи почти без промяна и ще бъде около средното за месеца. Вечерта налягането ще започне да се повишава.

Утре вятърът ще се ориентира от северозапад, в Източна България от север-североизток, ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в Централния и Източния Предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22°-23° в североизточните до 32°-33° в крайните югозападни райони, в София – около 25°.

По Черноморието ще духа умерен вятър от север-североизток. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 22° и 25°. Температурата на морската вода е 17°-20°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Над планините още преди обяд ще започне да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра - около 11°.

В петък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната и планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°.

В събота ще е предимно слънчево, след обяд над планините ще се развие незначителна купеста облачност. Дневните температури ще започнат да се повишават.