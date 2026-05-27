След потопа: Социалният министър с тревожна равносметка за щетите

С лед наводненията са обходени над 400 пострадали къщи в 10 населени места. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова на пресконференция в Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Правят се описи, а семействата се консултират за помощта, която могат да получат от държавата, посочи тя.

Хората могат да получат три форми на подкрепа — две от Агенцията за социално подпомагане и една от Фонд „Социална закрила“, информира социалният министър.

До 7 500 лв. може да получи едно семейство, пострадало от наводненията

Социалните служители бяха на терен още от първия час на бедствието, заяви Ефремова. „Не съм съгласна с внушенията, че подкрепата не е достатъчна“, коментира тя. Социалната подкрепа е за тези, които в първите часове на бедствието губят достъп до лекарства и дрехи, отбеляза министърът.

Ефремова изказа съболезнования на семейството и близките на загиналия при наводненията мъж.

От неделя до вчера служителите на Агенцията за социално подпомагане във Велико Търново са посетили 38 пострадали семейства, в Горна Оряховица – 22, в Севлиево – 179, в Габрово – 222, в Дряново – 50, в Троян – 12 и в Ловеч – 7, обобщи данните министърът. Тя призова пострадалите семейства да подават заявления за подкрепа.

Попитана дали помощта от държавата е възможна, ако имотът е застрахован, министърът отговори: Когато има застраховка, нашата помощ може да бъде насочена като допълваща – да подкрепи първоначални спешни нужди, които не могат да бъдат поети от пострадалото семейство. Ефремова подчерта, че се прави по-цялостна оценка, за да се изчисли размерът на помощта, а социалната подкрепа не може да покрие на 100% загубите. Тя увери, че целта е помощта да достигне до максимален брой пострадали.