Любопитно

Човекът, който повярва в DARA преди Европа: Говори фризьорът зад "зебрата" на "Евровизия" 2026

Той стои зад едни от най-смелите визии на изпълнителката още от първия ѝ клип

23 май 2026, 09:59
9-те звезди от “Капките” заедно часове преди големия финал
Българската „Бангаранга“ срещу руската „Буря“: Никола Дипчиков се изправя срещу абсолютна ММА легенда
„Критична мисия“: 8-годишно дете забеляза правописна грешка в сайта на НАСА; отговорът на агенцията спечели сърцата в мрежата
48 часа отговори за бременността, кърменето и грижата за детето: „Ох, на мама!" 2026 за поредна година изпълни НДК

Генетика, бременност и проследяване: Мащабният форум на „Ох, на мама!“ събра на едно място бременни, майки и татковци в НДК
Творческият директор на детската „Евровизия”: България ще се справи невероятно!
ФИФА обяви грандиозни церемонии по откриването на Мондиал 2026 в Мексико, Канада и САЩ

С лед историческата победа на DARA на „Евровизия“ 2026, цяла Европа говори не само за гласа, сцената и енергията ѝ, а и за една дръзка визия, която всички вече наричат „зебрата“. От цветните плитки на едно 16-годишно момиче до най-коментираната прическа на „Евровизия“ 2026. Ивайло Колев е човекът, който стои зад едни от най-смелите визии на DARA още от първия ѝ клип. 

Той я познава още преди X Factor. Преди първия клип. Преди Европа да научи името ѝ.

„Според мен една държава трябва да снижава бордюра на звездата си, на таланта си, за да може той по-лесно да прескочи и да отиде до целта си. Нашата държава, първоначално, вдигна бордюра ето толкова, а сега вече го свали. Но DARA го прескочи толкова хубаво, че се качи на последния етаж“, казва Ивайло Колев.

Всичко започва с едни цветни плитки и едно съобщение в Instagram. „И аз си влизам да гледам нещо. И виждам едно момиче, с едни цветни плитки беше. Смятайте, още тогава колко е била оригинална“, посочва той пред NOVA.

„Тя беше едно малко дете. Сега е една прекрасна, млада дама с прекрасен съпруг. Много съм щастлив. Дори на сватбата я правих аз, беше прекрасно. И дано скоро да има един трети член ѝ пожелавам от семейството“, казва той.

За Ивайло това не е просто професионална връзка. Това е човек, когото е видял как пораства пред очите му. 

„Много е хубаво, когато познаваш човек от малък и преминаваш пред целия му живот и виждаш как се развива. И тя винаги се развива прекрасно. И аз винаги съм вярвал от първия момент. От първия, не от сега, като спечели „Евровизия“, че тя ще стане световна звезда. И ще стане, ще видите“, вярва Колев.

А тази година мечтата се превръща в реалност. След години работа, десетки визии и безброй часове подготовка DARA печели „Евровизия“ 2026. А визията ѝ се превръща в една от най-обсъжданите в цяла Европа.

„Това е най-известната зебра в Европа в момента“, казва Ивайло Колев. И докато „Бангаранга“ визията превзема социалните мрежи наред Александра Богданска, и Кристина Kазакова решават да бъдат с емблематичната раирана коса. 

„Такива българки с такива мащаби въздействаме, когато ни видят по света. Искам само да кажа едно голямо браво на България. Тук всички знаят в Италия за „Бангаранга“, даже като ме видят с косата и по-малките и по-възрастните запяват „Бангаранга“, посочва инфлуенсърът Кристина.

А за Ивайло най-голямото признание е именно това - когато една визия излезе от сцената и стигне до хората.

Източник: NOVA    
DARA Евровизия 2026 Победа на Евровизия Ивайло Колев Зебрата Сценична визия Цветни плитки Световна звезда Бангаранга Български талант
Приведоха прокурорския син Васил Михайлов в Централния софийски затвор

Русия обяви бившия световен шампион по шахмат Гари Каспаров за международно издирване

Евакуират жителите на част от Севлиево

23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

10 от най-добрите породи кучета-пазачи със силен защитен инстинкт

23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан

Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля

Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето

Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд

След Китай: Вашингтон изпрати Марко Рубио на ключова визита в Индия

Американският държавен секретар ще има среща с индийския премиер Нарендра Моди в Делхи

Кризисна обстановка в Априлци: Отмениха честванията по повод 150-та годишнина от Априлското въстание

Реки излязоха от коритата си след пороите, има наводнени къщи и разрушени пътища

Как смартфонът се превърна в неразделна част от нас

Мобилните телефони започнаха своя път като точно това - телефони. С тях можеше да се говори в движение и да се изпращат кратки съобщения. Днес те са джобни суперкомпютри, способни на сложни AI анализи и понякога дори диктуват решенията в живота ни

Теч на опасно химическо вещество наложи евакуацията на близо 40 000 души в Калифорния

Ситуацията може да предизвика сериозно замърсяване на почвата и дори взрив

Експлозията е избухнала, докато на място работели огнеборци, отзовали се на повикване за пожар

Черният списък на Е-добавките, които крият сериозен риск за сърцето

Мащабно изследване сред над 112 000 души откри връзка между масови консерванти и скок на риска от хипертония с близо 30%. Вижте кои са опасните вещества

Учени откриха неочакван ранен симптом на Алцхаймер при жените

Връзката между съня и Алцхаймер е трудна за разплитане. Знаем, че лошото качество на съня увеличава риска от Алцхаймер и че Алцхаймер нарушава съня, вероятно поради натрупването на усукани нишки от тау-протеин в мозъка

Бивол, кръстен на Тръмп, ще бъде пожертван за Курбайн байрам

Животното тежи 700 килограма и обитава ферма в Нараянгадж, в покрайнините на бангладешката столица Дака

Евакуират живущи на великотърновското село Присово

Към мястото се насочват допълнителни полицейски екипи

АПС: Ахмед Доган е измамен, отнети са му имотите и участието във фирми

Това се твърди в съобщение, разпратено от пресцентъра на партията

Украйна отрече удара по общежитие в Луганска област

ВСУ заявяват, че целта е бил команден център на подразделение за дронове.

Тръмп: За жалост, Тълси Габард напуска администрацията на 30 юни

Тръмп обяви, че длъжността ще се изпълнява от първия заместник-директор Арън Лукас

"Вашингтон пост": САЩ са използвали високотехнологични ракети за защита на Израел

Вашингтон е поел тежестта за противодействието на иранските атаки с балистични ракети в рамките на операция "Епична ярост"

ГДБОП задържа прокурорския син Васил Михайлов

Михайлов е променил външния си вид, има брада и дълга коса, затова трудно е можел да бъде разпознат, каза главен комисар Мартин Златков

Засилен трафик на границата с Гърция, има струпване на тежкотоварни автомобили

На място екипи на „Пътна полиция“ регулират движението

Костадин Гешев е назначен за заместник-министър на околната среда и водите

Това съобщиха от правителствената пресслужба

