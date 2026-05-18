България

Утре DARA PARTY в центъра на София, променят движението

Кулминацията на вечерта, естествено, ще е моментът, когато на сцената ще излезе самата DARA

18 май 2026, 18:19
Утре DARA PARTY в центъра на София, променят движението
Източник: Столична община

С толичната община кани жителите и гостите на София на открито градско парти, с което заедно да отпразнуваме историческия триумф на DARA на „Евровизия“. Голямото събитие ще се проведе на 19 май (вторник) на площад „Княз Александър I“ (пл. „Батенберг“). Тя ни даде повод за огромна национална гордост, нека сега ѝ покажем, че цяла България стои зад нея с много любов, емоция и споделена енергия!

България започва подготовка за домакинство на "Евровизия" 2027

Програмата на голямото DARA PARTY започва точно в 18:00 ч. За атмосферата под открито небе ще се погрижат диджеите THEO, Teddy Georgo, и Diass, които ще подгреят публиката с най-големите хитове на DARA, видеоклипове на младата звезда и вълнуващи кадри. Празникът е двоен, тъй като звездата отбелязва и 10 години на сцена. На видеостените ще си припомним моменти от нейния извървян творчески път до днес, както и безапелационната ѝ победа в конкурса. Специален медиен партньор на събитието е БНТ, която ще излъчва на живо от площада.

Кулминацията на вечерта, естествено, ще е моментът,  когато на сцената ще излезе самата DARA! 

Някой иска да патентова „Bangaranga“ в Европа

Заедно ще си припомним и емоционалния момент, в който обявяват България за победител на Евровизия, а за финал на вечерта DARA ще изпълни на живо за публиката триумфалната си песен „Bangaranga“. 

Мерки за сигурност и организация

Достъпът до площада ще се осъществява през контролно-пропускателни пунктове,  разположени на:

- на бул. „Цар Освободител“  откъм  пл. “ Александър Буров”

- на площад „Желю Желев“ – от източната и западната страна на Националната художествена галерия;

- на бул. „Цар Освободител“ преди кръстовището с ул. „Бенковски“;

- на ул. „Княз Александър I“ при кръстовището с ул. „Съборна“ и при Градската градина.

Няма да бъдат допускани граждани във видимо неадекватно или  нетрезво състояние, както и носещи огнестрелно оръжие, опасни предмети, пиротехника или  летящи фенери. Няма да се разрешава снимане с дронове.  

За реда ще следят служители на СДВР. 

Временна организация на движението

Във връзка с изграждането на сцената и провеждането на концерта се въвежда временна организация на движението в централната градска част.

Забранява се престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите с пропуск обслужващи техническите съоръжения, както

От 15:00 ч. на 18.05.2026 г. до 07:00 часа на 20.05.2026 г.:

на площад „Княз Александър І”;
на ул. „Дякон Игнатий” в участъка между бул. „Цар Освободител” и ул. „Аксаков”;
крайна дясна лента на южното пътно платно на бул. „Цар Освободител“ в участъка между ул. „Кн. Александър I” и ул. „Дякон Игнатий“ (от страната на паркинга на пл. „Кн. Александър I”).

От 12.00 часа на 19.05.2026 г. до приключване на концерта се забранява влизането на пътни превозни средства в двете посоки, с изключение на превозните средства със специален режим на движение и автомобилите с пропуск обслужващи техническите съоръжения, както следва:

по бул. „Цар Освободител” в участъка между бул. „Дондуков” и ул. „Г. С. Раковски”;
по ул. „Аксаков” в участъка между ул. „Георги С. Раковски” и ул. „Дякон Игнатий”;
по ул. „Георги Бенковски” в участъка между ул. „Аксаков” и бул. „Цар Освободител”;

От 16:00 часа на 19.05.226 г. до приключване на концерта се забранява влизане на пътни превозни средства по бул. „Цар Освободител“ в участъка от бул. „Васил Левски“ до ул. „Георги С. Раковски“, като не се спира движението по ул. „Георги С. Раковски“.

За журналисти:

Всички журналисти, които желаят да отразят събитието, трябва да носят и представят прес карти на пункт, организиран за медии, откъм бул.”Цар Освободител” и ул.” Дякон Игнатий”.

Източник: Столична община    
Последвайте ни
Гърция изтегля ракетите, които пазеха България

Гърция изтегля ракетите, които пазеха България

Някой иска да патентова „Bangaranga“ в Европа

Някой иска да патентова „Bangaranga“ в Европа

ВАС отмени дерогацията за ТЕЦ

ВАС отмени дерогацията за ТЕЦ "Марица Изток" 2

Румен Радев: Всички българи ще плащаме вересиите на олигархията

Румен Радев: Всички българи ще плащаме вересиите на олигархията

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Котките изпускат ли газове

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg
Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат
Ексклузивно

Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат

Преди 1 ден
Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?
Ексклузивно

Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?

Преди 1 ден
Тръмп заплаши Иран с пълно унищожение, ако не приеме споразумение
Ексклузивно

Тръмп заплаши Иран с пълно унищожение, ако не приеме споразумение

Преди 22 часа
Русия твърди, че Украйна е ударила депо за превозни средства в АЕЦ
Ексклузивно

Русия твърди, че Украйна е ударила депо за превозни средства в АЕЦ "Запорожие"

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Съдът пусна обвинените за имотна измама в "Люлин", прокуратурата протестира

Съдът пусна обвинените за имотна измама в "Люлин", прокуратурата протестира

България Преди 1 час

С постановление на прокурор четиримата бяха задържани за срок до 72 часа

След репортаж на NOVA: Едуард Петросян получи виза

След репортаж на NOVA: Едуард Петросян получи виза

България Преди 2 часа

Проблемите започват след пропуск да поднови документите си

Адвокат коментира как работи схемата за измами с имоти

Адвокат коментира как работи схемата за измами с имоти

България Преди 3 часа

Адвокатът коментира и връщането на откраднат имот

Испанският съд отмени глоба на Шакира, държавата ѝ връща над 55 милиона евро

Испанският съд отмени глоба на Шакира, държавата ѝ връща над 55 милиона евро

Свят Преди 3 часа

Върховният съд в Мадрид призна, че данъчните власти са сгрешили за статута на колумбийската звезда през 2011 г. и са я глобили неправомерно. Певицата сподели, че решението слага край на години съсипващ натиск върху нея и семейството ѝ

„Пълна трансформация“: Парис Хилтън стана брюнетка и взриви ревю на Gucci в Ню Йорк

„Пълна трансформация“: Парис Хилтън стана брюнетка и взриви ревю на Gucci в Ню Йорк

Любопитно Преди 4 часа

Риалити звездата Парис Хилтън замени емблематичната си руса коса с тъмна перука по време на модното шоу GucciCore в Ню Йорк. На подиума към нея се присъединиха супермоделът Синди Крофорд и легендата на американския футбол Том Брейди

МАЕ: Запасите от петрол се топят бързо

МАЕ: Запасите от петрол се топят бързо

Свят Преди 4 часа

Държавите използват петролни запаси и стратегически резерви с „рекордни темпове“

Владимир Путин и Си Дзинпин

Всички гледат към Пекин: Си посреща Путин само четири дни след Тръмп

Свят Преди 4 часа

„Гъсто разпределените във времето посещения предизвикаха широко внимание, като анализатори отбелязват, че в ерата след Студената война е изключително рядко явление една държава да приеме лидерите на САЩ и Русия един след друг в рамките на една седмица“, пише местното издание Global Times

Дейвид Хаселхоф бе забелязан в инвалидна количка и с превързан глезен (СНИМКИ)

Дейвид Хаселхоф бе забелязан в инвалидна количка и с превързан глезен (СНИМКИ)

Свят Преди 4 часа

73-годишната звезда от „Спасители на плажа“ и „Рицарят ездач“ Дейвид Хаселхоф засили притесненията за здравословното си състояние. Актьорът беше заснет в инвалидна количка и с превързан глезен след процедура в Лос Анджелис

Откриха телата на изчезналите гмуркачи на Малдивите

Откриха телата на изчезналите гмуркачи на Малдивите

Свят Преди 4 часа

Четирима от италианските гмуркачи са били част от екип на Университета в Генуа, включително професорът по екология Моника Монтефалконе, нейната дъщеря и двама изследователи

Кремъл отхвърли твърдението на Зеленски за атака срещу НАТО от Беларус

Кремъл отхвърли твърдението на Зеленски за атака срещу НАТО от Беларус

Свят Преди 4 часа

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че твърдението е опит за ескалиране на ситуацията

<p>Андрий Ермак е освободен под гаранция след обвиненията в пране на пари</p>

Пуснаха под гаранция бившия шеф на канцеларията на Зеленски

Свят Преди 5 часа

Снимки, разпространени от местните медии, показаха Ермак, облечен в костюм, днес да напуска ареста в Киев

Трагичната съдба на Гладис Пърл Бейкър – майката на Мерилин Монро

Трагичната съдба на Гладис Пърл Бейкър – майката на Мерилин Монро

Любопитно Преди 5 часа

Дълбоко пазената тайна на Холивуд: Майката на Мерилин Монро прекарва живота си в сянката на параноидната шизофрения. Въпреки болезненото детство и измислената лъжа, че е сираче, секссимволът на века не спира да се грижи финансово за жената, която я ражда

<p>Путин е изправен &quot;пред много трудни избори&quot;</p>

Шефът на естонското разузнаване: Путин е изправен "пред много трудни избори" в Украйна

Свят Преди 5 часа

В последните месеци руските сили в Украйна напредват с едни от най-бавните темпове от 2023 г. насам

Хороскоп за края на май: Кои зодии ще целуне съдбата и за кого предстои обрат

Хороскоп за края на май: Кои зодии ще целуне съдбата и за кого предстои обрат

Любопитно Преди 5 часа

Хороскопът за края на май предсказва период на промяна и трансформация за зодиакалните знаци, но само малцина ще имат особен късмет

Гълъб Донев

Гълъб Донев: В бюджета ще има още едно перо - „Евровизия“ 2027

България Преди 5 часа

Донев обяви оптимизация в администрацията и таван на възнагражденията

Махни се, Жизел! Том Брейди дебютира на подиума на модното ревю на Gucci

Махни се, Жизел! Том Брейди дебютира на подиума на модното ревю на Gucci

Любопитно Преди 5 часа

Легендата на американския футбол Том Брейди изненада всички с неочакван моден дебют в Ню Йорк. Спортната звезда дефилира с екстравагантен кожен тоалет за Gucci, но странната му походка предизвика вълна от подигравки в социалните мрежи

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Диетолози посочват привидно здравословни храни, които повишават кръвната захар

Edna.bg

Пътешествия през времето, карнавална енергия, танц и технологии ще преживее публиката на One Dance Festival’ 18

Edna.bg

Елитен испански тим пусна снимка от Рилския манастир заради двама свои фенове

Gong.bg

Дик Адвокаат обяви състава на Кюрасао за Мондиал 2026

Gong.bg

Румъния потвърди случай на хантавирус, пациентът няма връзка с огнището на круизния кораб "Хондиус"

Nova.bg

След репортаж на NOVA: Едуард Петросян, разделен по принуда от семейството си, получи виза

Nova.bg