Утре DARA PARTY в центъра на София, променят движението

С толичната община кани жителите и гостите на София на открито градско парти, с което заедно да отпразнуваме историческия триумф на DARA на „Евровизия“. Голямото събитие ще се проведе на 19 май (вторник) на площад „Княз Александър I“ (пл. „Батенберг“). Тя ни даде повод за огромна национална гордост, нека сега ѝ покажем, че цяла България стои зад нея с много любов, емоция и споделена енергия!

Програмата на голямото DARA PARTY започва точно в 18:00 ч. За атмосферата под открито небе ще се погрижат диджеите THEO, Teddy Georgo, и Diass, които ще подгреят публиката с най-големите хитове на DARA, видеоклипове на младата звезда и вълнуващи кадри. Празникът е двоен, тъй като звездата отбелязва и 10 години на сцена. На видеостените ще си припомним моменти от нейния извървян творчески път до днес, както и безапелационната ѝ победа в конкурса. Специален медиен партньор на събитието е БНТ, която ще излъчва на живо от площада.

Кулминацията на вечерта, естествено, ще е моментът, когато на сцената ще излезе самата DARA!

Заедно ще си припомним и емоционалния момент, в който обявяват България за победител на Евровизия, а за финал на вечерта DARA ще изпълни на живо за публиката триумфалната си песен „Bangaranga“.

Мерки за сигурност и организация

Достъпът до площада ще се осъществява през контролно-пропускателни пунктове, разположени на:

- на бул. „Цар Освободител“ откъм пл. “ Александър Буров”

- на площад „Желю Желев“ – от източната и западната страна на Националната художествена галерия;

- на бул. „Цар Освободител“ преди кръстовището с ул. „Бенковски“;

- на ул. „Княз Александър I“ при кръстовището с ул. „Съборна“ и при Градската градина.

Няма да бъдат допускани граждани във видимо неадекватно или нетрезво състояние, както и носещи огнестрелно оръжие, опасни предмети, пиротехника или летящи фенери. Няма да се разрешава снимане с дронове.

За реда ще следят служители на СДВР.

Временна организация на движението

Във връзка с изграждането на сцената и провеждането на концерта се въвежда временна организация на движението в централната градска част.

Забранява се престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите с пропуск обслужващи техническите съоръжения, както

От 15:00 ч. на 18.05.2026 г. до 07:00 часа на 20.05.2026 г.:

на площад „Княз Александър І”;

на ул. „Дякон Игнатий” в участъка между бул. „Цар Освободител” и ул. „Аксаков”;

крайна дясна лента на южното пътно платно на бул. „Цар Освободител“ в участъка между ул. „Кн. Александър I” и ул. „Дякон Игнатий“ (от страната на паркинга на пл. „Кн. Александър I”).

От 12.00 часа на 19.05.2026 г. до приключване на концерта се забранява влизането на пътни превозни средства в двете посоки, с изключение на превозните средства със специален режим на движение и автомобилите с пропуск обслужващи техническите съоръжения, както следва:

по бул. „Цар Освободител” в участъка между бул. „Дондуков” и ул. „Г. С. Раковски”;

по ул. „Аксаков” в участъка между ул. „Георги С. Раковски” и ул. „Дякон Игнатий”;

по ул. „Георги Бенковски” в участъка между ул. „Аксаков” и бул. „Цар Освободител”;

От 16:00 часа на 19.05.226 г. до приключване на концерта се забранява влизане на пътни превозни средства по бул. „Цар Освободител“ в участъка от бул. „Васил Левски“ до ул. „Георги С. Раковски“, като не се спира движението по ул. „Георги С. Раковски“.

За журналисти:

Всички журналисти, които желаят да отразят събитието, трябва да носят и представят прес карти на пункт, организиран за медии, откъм бул.”Цар Освободител” и ул.” Дякон Игнатий”.