Шампионски ритми: Шакира и Бърна Бой представиха официалната песен за Мондиал 2026

Световната футболна централа ФИФА официално представи официалната песен за предстоящото Световно първенство по футбол през 2026 г. Композицията носи заглавието „Dai Dai“ (което от италиански жаргон се превежда като „Хайде, хайде“ или „Дай всичко от себе си“) и е в изпълнение на колумбийската поп звезда Шакира и нигерийския афробийтс изпълнител Бърна Бой (Burna Boy).

„Dai Dai“ обединява глобалните звуци и енергията на Шакира и Бърна Бой в едно жизнено честване на футбола, културата и единството“, се казва в официалното изявление на ФИФА.

Песента е написана на пет езика (английски, испански, италиански, френски и японски), а в наскоро пуснатото към нея видео участват футболни суперзвезди като Лионел Меси, Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд. В началото на май Шакира засили напрежението и нетърпението на феновете, като пусна едноминутен тийзър за проекта в социалните мрежи.

Това е поредното мащабно парче на футболна тематика от латино дивата, която вече има легендарен статус сред феновете на спорта. Преди това тя даде на света незабравими хитове като „Waka Waka (This Time for Africa)“ за Мондиал 2010 в Южна Африка и „La La La“ за Мондиал 2014 в Бразилия.

От ФИФА обявиха, че приходите от стрийминга на песента във всички големи музикални платформи ще бъдат дарени директно на Глобалния фонд за гражданско образование на футболната централа. Фондацията подпомага достъпа на деца по целия свят до качествено образование и спортни активности.

Пътят към официалния химн на ФИФА винаги е бил белязан от емблематични музикални моменти, които оформят културното наследство на Световните първенства. Историята помни как през 2010 г. по време на Мондиала в Южна Африка, песента „Waka Waka (This Time for Africa)“ се превърна в глобален феномен, утвърждавайки се като символ на единството чрез музиката.

Тогава ФИФА заложи на мащабна маркетингова стратегия, която не само популяризира турнира, но и постави началото на традицията поп културата да бъде водещ двигател в комуникацията на спортното събитие.Четири години по-късно, по време на Световното първенство в Бразилия през 2014 г., организацията продължи този подход с пускането на „La La La“. Този проект затвърди ролята на музикалните изпълнители като посланици на бранда на ФИФА, като отново се заложи на съчетанието между латино ритми и енергични футболни кадри.

И в двата случая официалните песни не бяха просто съпътстващ продукт, а стратегически инструменти за ангажиране на публиката, които преминаха границите на стадиона и се превърнаха в неизменна част от историята на шампионатите. Днешната премиера на „Dai Dai“ следва точно този установен модел, надграждайки го с каузата за подкрепа на Глобалния фонд за гражданско образование, продължавайки линията на социално отговорни инициативи, които ФИФА интегрира в своите медийни кампании през последните десетилетия.