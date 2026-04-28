Истината зад маската: Всичко, което Майкъл Джексън призна за пластичните си операции

Д о самата си смърт през 2009 г. Майкъл Джексън бе обект на неспирни слухове и остри реакции относно своята визия. Въпреки че в автобиографията си „Moonwalk“ (1988) и в емблематичното интервю с Опра Уинфри през 1993 г. Кралят на попа призна за няколко козметични интервенции, той последователно отричаше твърденията за драстична промяна на външния си вид – включително дългогодишните обвинения в избелване на кожата.

Джексън твърдеше, че страда от витилиго – хронично заболяване, което води до загуба на пигментация, и обясняваше, че използва грим, за да прикрие петната. По това време той говореше откровено и за това как общественият натиск върху външността му е смазал неговото самочувствие.

„Опитвам се да не се гледам в огледалото“, сподели изпълнителят на „Thriller“ пред Уинфри през февруари 1993 г., цитиран от Oprah.com. „Никога не съм доволен от това, което виждам.“

От потвърдените процедури до отречените слухове – ето всичко, което Майкъл Джексън е разкривал за пластичните си операции.

Признанието за носа и брадичката

През 1988 г. Джексън признава, че се е подложил на две ринопластики и е поставил имплант в брадичката си. „Променях носа си два пъти, а наскоро добавих и цепка на брадичката, но това е всичко“, пише той в „Moonwalk“. „Точка.“

Въпреки че певецът не коментира корекцията на брадичката пред Опра, той потвърди операциите на носа в интервюто им от 1993 г. В биографичния филм „Michael“ (2026 г.) Джексън е показан по време на първата си операция – години след като баща му, Джо Джексън, го е наричал подигравателно „Големия нос“. По-късно във филма е изобразена и втората интервенция.

„Много по-малко, отколкото хората мислят“

Освен тези три процедури, Джексън категорично отричаше слуховете за други корекции. Той заяви пред Уинфри, че може да преброи операциите си „на два пръста“.

„Никога не съм оперирал скулите си, очите си или устните си“, категоричен бе поп кралят през 1993 г. В документалния филм от 2003 г. „Живот с Майкъл Джексън“ той отново защити тезата си, че е претърпял само две операции на носа, заявявайки, че целта им е била да му помогнат да диша по-лесно и да достига високите ноти.

„Всеки в Холивуд си прави пластични операции. Те не са измислени заради Майкъл Джексън“, каза той пред британския журналист Мартин Башир.

Митът за избелването на кожата

От 80-те години на миналия век кожата на Джексън видимо започна да изсветлява. „Той ставаше все по-бял и по-бял и никой не разбираше защо“, спомни си Уинфри през 2009 г. „Отблизо той нямаше никаква пигментация... Гледате човек, който е почти прозрачен.“

През 1993 г. Джексън отрече да е избелвал кожата си умишлено и посочи витилигото като единствена причина. „Това е нещо, с което не мога да се боря. Когато хората си измислят истории, че не искам да бъда такъв, какъвто съм, това ме боли.“

Докладът от аутопсията по-късно потвърди, че певецът действително е страдал от хронично заболяване, причинило бели петна по гърдите, корема, лицето и ръцете му. Синът му, Принс Джексън, сподели в подкаста на Майк Тайсън през 2023 г., че баща му е изпитвал огромна несигурност заради петнистия си вид и се е опитвал да го „изравни“, за да се чувства по-уверен.

Какво разкри аутопсията?

Въпреки твърденията на звездата за едва три операции, аутопсията откри белези от козметични процедури зад ноздрите и ушите му. „Ню Йорк Таймс“ съобщи още, че певецът е имал татуировки по скалпа (за прикриване на оредяващата коса), татуирани вежди и перманентен розов грим около устните. По тялото му са открити още белези – по врата, стомаха и китките, макар да не е доказано дали те са резултат от естетични или медицински интервенции.