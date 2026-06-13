Любопитно

Напук на диагнозите: Ежедневните навици на Лорън Санчес Безос за справяне с дислексията и ADHD

Преди да стане успешен журналист, пилот, бизнесдама и съпруга на един от най-богатите хора в света, Лорън Санчес Безос преминава през истински ад с дислексията и ADHD. Ето кои прости ежедневни навици спасяват кариерата и концентрацията ѝ

Стела Христова Стела Христова

13 юни 2026, 06:56
Напук на диагнозите: Ежедневните навици на Лорън Санчес Безос за справяне с дислексията и ADHD
Източник: Getty Images

П рез по-голямата част от живота си Лорън Санчес Безос се сблъсква с предизвикателства, които остават невидими за околните. Преди да изгради кариера като журналист, лицензиран пилот, предприемач, автор на книги и филантроп, тя е просто уплашена студентка, бореща се с дислексия – обучително затруднение, което превръща четенето и обработката на информация в истинско мъчение, пише HOLA!

Днес Санчес Безос използва своята популярност, за да говори открито за реалността на живота с дислексия и Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD), споделяйки практическите инструменти, които са ѝ помогнали да успее в изключително взискателни професии.

  • Как аудиокнигите промениха всичко

Един от най-значимите спасителни пояси в живота на Лорън се оказват аудиокнигите.

„Първото нещо е доста очевидно. Когато бях в гимназията, да изчета една книга от кора до кора беше мисия невъзможна. Затова тогава масово използвах съкратени преразкази и резюмета (Cliff Notes). Днес, благодарение на аудиокнигите, аз мога да „изчета“ всяко едно заглавие“, споделя тя.

Аудиоформатите са широко препоръчвани от психолозите за хора с дислексия, тъй като им позволяват да усвояват знания чрез слуха, заобикаляйки традиционното четене. За Санчес Безос те отварят вратата към света на литературата по начин, който отговаря на нейния индивидуален стил на учене.

  • Уникалната техника за запомняне в ефир

Лорън разкрива и персонализираната стратегия, която е разработила, докато е работила като телевизионен репортер. Професията изисква бързо писане на сценарии и представянето им на живо пред камера без право на грешка. Докато колегите ѝ просто хвърляли един поглед на текста и го запомняли веднага, тя се нуждаела от коренно различен подход.

„Аз трябваше да запиша сценария си на ръка точно три пъти. Само така мозъкът ми успяваше да обработи всички тези думи и изведнъж ми просветваше. Този процес на механично повтаряне не само запечатваше информацията в главата ми, но ми помагаше изключително много и с правописа – друга област, сериозно засегната от дислексията“, разказва тя.

Вместо да гледа на дислексията като на доживотна присъда, Санчес Безос я превръща в източник на адаптивност и силно развити умения за решаване на проблеми. Благодарение на това тя основава собствена компания за въздушни снимки (Black Ops Aviation), написа успешна детска книга, подкрепя мащабни STEM програми и дори си осигури място за бъдещ полет в космоса.

  • Борбата с ADHD и антистрес играчките

В допълнение към дислексията, милиардерската съпруга живее и с ADHD, което се отразява пагубно на нейния фокус, организация и способност да задържа вниманието си. Един от най-простите ѝ инструменти за справяне със стреса е добре познат на хората с тази диагноза.

„Винаги нося в себе си фиджет (антистрес) играчки, които да въртя и мачкам. Опитвам се да ангажирам ръцете си с тях по време на срещи, иначе неусетно започвам да си гриза ноктите от нервно напрежение“, признава Лорън.

Слава, смели тоалети и любовни афери - от Лорън Санчес до г-жа Безос
37 снимки
Лорън Санчес
Лорън Санчес
Лорън Санчес
Лорън Санчес
  • „Уенди“: Децата като най-добрия будилник за ума

Може би най-забавната и ефективна стратегия, която Санчес споделя, е свързана с трите ѝ деца – Нико, Евън и Ела. Те знаят перфектно кога майка им е „отлетяла“ мислено от разговора и как точно да я върнат в реалността.

„Когато се разсея и потъна в моя си свят, децата първо ме викат с „Мамо“. Ако това не проработи, те директно използват тайното си оръжие – наричат ме с първото ми, официално име, което всъщност е Уенди. Синът ми Евън е истински майстор в това. Извиква силно: „Уенди!“ и аз веднага стряскам и се обръщам.“

Историята на Лорън Санчес Безос е силно вдъхновение, което доказва, че различията в начина, по който функционира човешкият мозък, не определят лимита на личния потенциал. Чрез самосъзнание, упоритост и точните малки трикове, всеки може да превърне дефекта в ефект.

Редактор: Стела Христова
Лорън Санчес Безос дислексия ADHD аудиокниги стратегии за учене Синдром на дефицит на вниманието личен успех преодоляване на трудности
Последвайте ни

По темата

От 8° до 30°: Слънце, но с риск от бури и вятър през следващите дни

От 8° до 30°: Слънце, но с риск от бури и вятър през следващите дни

Трима алпинисти загинаха при изкачване на Гран Парадизо в Италия

Трима алпинисти загинаха при изкачване на Гран Парадизо в Италия

Как да се справите с агресивен човек за секунди

Как да се справите с агресивен човек за секунди

Напук на диагнозите: Ежедневните навици на Лорън Санчес Безос за справяне с дислексията и ADHD

Напук на диагнозите: Ежедневните навици на Лорън Санчес Безос за справяне с дислексията и ADHD

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Dongfeng внедрява твърдотелни батерии с 1000 км пробег още тази година

Dongfeng внедрява твърдотелни батерии с 1000 км пробег още тази година

carmarket.bg
Иран потвърди: Сделката за мир със САЩ никога не е била по-близо
Ексклузивно

Иран потвърди: Сделката за мир със САЩ никога не е била по-близо

Преди 15 часа
БНБ излезе с позиция за българските 2 евро, срещу които възразява страна от ЕС
Ексклузивно

БНБ излезе с позиция за българските 2 евро, срещу които възразява страна от ЕС

Преди 15 часа
Масова стрелба в САЩ, стрелецът беше убит
Ексклузивно

Масова стрелба в САЩ, стрелецът беше убит

Преди 13 часа
<p>Григор Димитров: Днес е най-щастливият ден от много години</p>
Ексклузивно

Григор Димитров: Днес е най-щастливият ден от много години

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Промени в движението заради „София Прайд“ и „Шествие на семейството“

Промени в движението заради „София Прайд“ и „Шествие на семейството“

България Преди 11 минути

Двете събития ще преминат по ключови булеварди и улици в София

КНДР скочи срещу сделка за 300 млн. долара: САЩ въоръжават Южна Корея с модерни ракети

КНДР скочи срещу сделка за 300 млн. долара: САЩ въоръжават Южна Корея с модерни ракети

Свят Преди 47 минути

Напрежението на полуострова расте

Google нае Парис Хилтън, за да покаже, че AI не е страшен

Google нае Парис Хилтън, за да покаже, че AI не е страшен

Технологии Преди 1 час

Много хора искат да използват изкуствения интелект, но се притесняват, че не разбират от технологии. В опит да демонстрира, че AI е достъпен за всеки, интернет гигантът привлече един от оригиналните инфлуенсъри и "нърд под прикритие" за помощник

13 юни: Когато беше забранено по пощата да се изпрати... дете

13 юни: Когато беше забранено по пощата да се изпрати... дете

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Китай арестува американски учен за шпионаж

Китай арестува американски учен за шпионаж

Свят Преди 9 часа

Мин Зин е докторант в Калифорнийския университет в Бъркли

Зеленски отне защитения статут на руския език

Зеленски отне защитения статут на руския език

Свят Преди 10 часа

Подписаният закон отнема от руския език защитата, предвидена в Европейската харта за регионалните или малцинствените езици

Повреди се самолетът за папа Лъв XIV, качиха го на военен "Фалкон"

Повреди се самолетът за папа Лъв XIV, качиха го на военен "Фалкон"

Свят Преди 10 часа

70-годишният понтифик вече се бил качил на полета на „Иберия“ от Тенерифе

В понеделник ЕС започва преговорите с Украйна за присъединяване

В понеделник ЕС започва преговорите с Украйна за присъединяване

Свят Преди 11 часа

Антониу Коща: Това е признание за решимостта, смелостта и усилената работа

Носителят на голямата награда „Христо Г. Данов“ е Михаил Белчев

Носителят на голямата награда „Христо Г. Данов“ е Михаил Белчев

България Преди 11 часа

Отличието министърът на културата Евтим Милошев връчи посмъртно на съпругата му Кристина Белчева

Ангел Мечкаров: Живяхме 19 дни под атаки от дронове и ракети

Ангел Мечкаров: Живяхме 19 дни под атаки от дронове и ракети

България Преди 11 часа

Ангел Мечкаров и офицерите от армията са евакуирани от Багдад при старта на войната САЩ-Иран

Засилват контрола за достъп до Борисовата градина в София

Засилват контрола за достъп до Борисовата градина в София

България Преди 12 часа

Достъпът на автомобили се осъществява чрез организиран пропускателен режим с автоматизирани бариери

Гълъб Донев: Възстановяването на устойчивостта на публичните финанси е сред основните приоритети на правителството

Гълъб Донев: Възстановяването на устойчивостта на публичните финанси е сред основните приоритети на правителството

Свят Преди 12 часа

Съвет ЕКОФИН обсъди икономическото и финансово въздействие на руската агресия срещу Украйна

Зеленски вдига заплатите на украинската армия

Зеленски вдига заплатите на украинската армия

Свят Преди 13 часа

Зеленски уточни, че има налични средства

ЕК започва процедура срещу България за прекомерен дефицит

ЕК започва процедура срещу България за прекомерен дефицит

България Преди 14 часа

На 3 юни комисията прецени, че е възможно такава процедура да започне, но изчака оценката на ИКФ

Опустошение след най-малко три торнада край Чикаго в САЩ

Опустошение след най-малко три торнада край Чикаго в САЩ

Свят Преди 15 часа

Полицията предупреди жителите на Мервил „незабавно да се скрият на безопасно място“

Фейсбук се срина, потребители останаха без достъп до платформата

Фейсбук се срина, потребители останаха без достъп до платформата

България Преди 15 часа

Вълната от технически проблеми застигна и Instagram

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които не понасят летните жеги

dogsandcats.bg

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg
1

Могат ли градските автобуси да мерят чистотата на въздуха

sinoptik.bg
1

Как горските служители се борят с корояда

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 13 юни, събота

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 13 юни, събота

Edna.bg

Опитната Швейцария иска да стартира силно на Световното срещу Катар

Gong.bg

Григор: Винаги съм бил горд българин, подкрепата ви означава много

Gong.bg

Температури до 30 градуса през почивните дни, риск от градушки през новата седмица

Nova.bg

Откриха Световното и в Канада (СНИМКИ)

Nova.bg