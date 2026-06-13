Напук на диагнозите: Ежедневните навици на Лорън Санчес Безос за справяне с дислексията и ADHD

П рез по-голямата част от живота си Лорън Санчес Безос се сблъсква с предизвикателства, които остават невидими за околните. Преди да изгради кариера като журналист, лицензиран пилот, предприемач, автор на книги и филантроп, тя е просто уплашена студентка, бореща се с дислексия – обучително затруднение, което превръща четенето и обработката на информация в истинско мъчение, пише HOLA!

Днес Санчес Безос използва своята популярност, за да говори открито за реалността на живота с дислексия и Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD), споделяйки практическите инструменти, които са ѝ помогнали да успее в изключително взискателни професии.

Как аудиокнигите промениха всичко

Един от най-значимите спасителни пояси в живота на Лорън се оказват аудиокнигите.

„Първото нещо е доста очевидно. Когато бях в гимназията, да изчета една книга от кора до кора беше мисия невъзможна. Затова тогава масово използвах съкратени преразкази и резюмета (Cliff Notes). Днес, благодарение на аудиокнигите, аз мога да „изчета“ всяко едно заглавие“, споделя тя.

Аудиоформатите са широко препоръчвани от психолозите за хора с дислексия, тъй като им позволяват да усвояват знания чрез слуха, заобикаляйки традиционното четене. За Санчес Безос те отварят вратата към света на литературата по начин, който отговаря на нейния индивидуален стил на учене.

Уникалната техника за запомняне в ефир

Лорън разкрива и персонализираната стратегия, която е разработила, докато е работила като телевизионен репортер. Професията изисква бързо писане на сценарии и представянето им на живо пред камера без право на грешка. Докато колегите ѝ просто хвърляли един поглед на текста и го запомняли веднага, тя се нуждаела от коренно различен подход.

„Аз трябваше да запиша сценария си на ръка точно три пъти. Само така мозъкът ми успяваше да обработи всички тези думи и изведнъж ми просветваше. Този процес на механично повтаряне не само запечатваше информацията в главата ми, но ми помагаше изключително много и с правописа – друга област, сериозно засегната от дислексията“, разказва тя.

Вместо да гледа на дислексията като на доживотна присъда, Санчес Безос я превръща в източник на адаптивност и силно развити умения за решаване на проблеми. Благодарение на това тя основава собствена компания за въздушни снимки (Black Ops Aviation), написа успешна детска книга, подкрепя мащабни STEM програми и дори си осигури място за бъдещ полет в космоса.

Lauren is spilling her secrets! Jeff Bezos' wife, Lauren Sánchez, revealed what "helps" her as she navigates dyslexia and ADHD while living a high-profile lifestyle. Click the link below for details. (📸: INSTAGRAM) https://t.co/fpedIMIVyq pic.twitter.com/JidbLd7mMe — OK! Magazine USA (@OKMagazine) June 11, 2026

Борбата с ADHD и антистрес играчките

В допълнение към дислексията, милиардерската съпруга живее и с ADHD, което се отразява пагубно на нейния фокус, организация и способност да задържа вниманието си. Един от най-простите ѝ инструменти за справяне със стреса е добре познат на хората с тази диагноза.

„Винаги нося в себе си фиджет (антистрес) играчки, които да въртя и мачкам. Опитвам се да ангажирам ръцете си с тях по време на срещи, иначе неусетно започвам да си гриза ноктите от нервно напрежение“, признава Лорън.

„Уенди“: Децата като най-добрия будилник за ума

Може би най-забавната и ефективна стратегия, която Санчес споделя, е свързана с трите ѝ деца – Нико, Евън и Ела. Те знаят перфектно кога майка им е „отлетяла“ мислено от разговора и как точно да я върнат в реалността.

„Когато се разсея и потъна в моя си свят, децата първо ме викат с „Мамо“. Ако това не проработи, те директно използват тайното си оръжие – наричат ме с първото ми, официално име, което всъщност е Уенди. Синът ми Евън е истински майстор в това. Извиква силно: „Уенди!“ и аз веднага стряскам и се обръщам.“

Историята на Лорън Санчес Безос е силно вдъхновение, което доказва, че различията в начина, по който функционира човешкият мозък, не определят лимита на личния потенциал. Чрез самосъзнание, упоритост и точните малки трикове, всеки може да превърне дефекта в ефект.