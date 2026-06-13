Свят

КНДР скочи срещу сделка за 300 млн. долара: САЩ въоръжават Южна Корея с модерни ракети

Напрежението на полуострова расте

13 юни 2026, 07:50
КНДР скочи срещу сделка за 300 млн. долара: САЩ въоръжават Южна Корея с модерни ракети
Източник: БТА

М инистерството на външните работи на Северна Корея осъжда решението на САЩ да одобри продажбата на усъвършенствани ракети въздух-въздух и прилежащото им оборудване на Южна Корея, предаде Ройтерс, като се позова на информация от днес на севернокорейската Централна телеграфна агенция (КЦТА).

Северна Корея: Никога не сме правили това

Пхенян предупреждава, че това може да нагнети напрежението на Корейския полуостров, допълва медията.

Генералният директор за външната политика в министерството казва в изявление, разпространено от КЦТА, че военното сътрудничество между Вашингтон и Сеул "систематично се засилва" въпреки "международното безпокойство" от нарастването на напрежението на и около полуострова.

Официалният севернокорейски представител посочва като най-пресен пример в това отношение одобрението от страна на Държавния департамент на САЩ за военна сделка на стойност близо 300 милиона долара за продажбата на усъвършенствани ракети въздух-въздух и прилежащото им оборудване на Южна Корея.

"Оръжейният износ на САЩ е военен износ", заявява представителят, допълвайки, че Северна Корея ще продължи да укрепва отбранителните си способности за възпиране, за да поддържа регионалния баланс на силите.

Северна Корея отправи критики към САЩ

Пхенян редовно критикува военното сътрудничество между Вашингтон и Сеул, определяйки го като подготовка за война, обръща внимание Ройтерс.

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Източник: БТА, Иво Тасев    
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