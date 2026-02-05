„Децата просто искат да ме докоснат": Нов филм за Майкъл Джексън разкрива неизлъчвани аудиозаписи

Н ов документален филм за Майкъл Джексън, показан във Великобритания, съдържа неизлъчвани аудиозаписи, в които певецът, починал през 2009 г., разказва за отношението си към децата, като твърди, че те са искали да го „докосват“, предаде АФП.

Продукцията „Майкъл Джексън: Процесът“ има четири епизода и разказва за съдебния процес от 2005 г. Тогава Джексън беше обвинен в сексуално посегателство над непълнолетен в Калифорния и след това оправдан.

В трейлъра на филма, публикуван на уебсайта на продуцентската компания Wonderhood Studios, се чува Майкъл Джексън да казва: „Децата просто искат да ме докоснат, да ме прегърнат“. Звездата посочва: „децата се влюбват в моята личност“, след което добавя: „понякога това ми създава проблеми“, отбелязва АФП.

Документалният филм, излъчен по британския „Канал 4”, се основава на интервюта и непоказвани досега кадри, както и на аудиозаписи на певеца, които никога не са били чувани, за да отиде „отвъд медийния цирк” на процеса от 2005 г. и да постави „дълбоки въпроси за славата, расата и американската съдебна система“, посочват от Wonderhood на уебсайта си, цитирани от АФП.

Тези неизлъчвани записи са от разговори между Майкъл Джексън и равин, към когото певецът се е обърнал за „духовни съвети“, уточняват от телевизионния канал в съобщение, цитирано от АФП.

„В записите на разговорите, които са с продължителност няколко часа, Джексън разкрива лични тайни“, добавя британският телевизионен канал и посочва, че те „дават безпрецедентен поглед върху светогледа на Майкъл и неговото проблемно детство“.

Документалният филм е показан след пускането на трейлъра на биографичния филм „Майкъл“. В него певецът е изигран от неговия племенник Джафар, а премиерата му е насрочена за 24 април.

Кралят на попа, който почина на 25 юни 2009 г. след приемане на свръхдоза пропофол, бе обект на множество обвинения в сексуално насилие над деца. През 1994 г. той сложи край на съдебен процес, в който беше обвинен в сексуално насилие над 13-годишно момче, като сключи финансово споразумение с ищците, припомня АФП.

Няколко документални филма припомниха за тези обвинения, по-специално Leaving Neverland (2019), излъчен също по „Канал 4”, който предизвика гнева на семейството на певеца, припомня АФП.