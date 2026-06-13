Как да се справите с агресивен човек за секунди

В секи човек е изпитвал чуждата агресия върху гърба си поне веднъж в живота. Тя може да ни застигне неочаквано на улицата, в градския транспорт, на опашката в магазина или дори в позната компания. Подобни ситуации моментално ни изваждат от зоната на комфорт, особено ако нямаме готов модел за реакция.

Проявите на агресора могат да бъдат разнообразни – от хапливи обиди и грубост до заплахи с физическо насилие. В такива моменти най-лесното нещо е да се поддадем на емоцията, да отвърнем със същото и така да ескалираме конфликта.

Психологът Елена Пермякова обяснява как да запазим хладнокръвие, да поддържаме правилна дистанция и да смекчим напрежението.

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„Агресивното поведение рядко е лично отношение към вас. Най-често то е резултат от огромно вътрешно напрежение, преумора, страх или скрито чувство за заплаха у самия нападател. В това състояние човекът възприема дори най-обикновените думи като атака. Понякога грубостта е просто автоматичен навик за изливане на емоциите и опит да се скрие собствената уязвимост“, обяснява експертът.

Стъпка 1: Поемете контрол над собственото си тяло

В конфликтна ситуация тялото реагира много по-бързо от ума. Адреналинът скача, гласът започва да трепери, движенията стават резки, а това само налива масло в огъня. Ето защо първата ви и най-важна задача е да овладеете собствената си емоционална реакция.

Забавете дишането: Направете няколко дълбоки и бавни вдишвания през носа и издишвания през устата. Това моментално ще свали пулса ви.

Направете пауза: Не бързайте да отговаряте веднага на обидата. Краткото мълчание ви дава време да помислите и ви предпазва от импулсивни грешки.

Физическа дистанция и език на тялото

Колкото по-близо до вас е един агресивен човек, толкова по-силно е психологическото напрежение. Затова започнете бавно и постепенно да увеличавате разстоянието помежду ви.

Внимавайте да не дадете възможност да ви притиснат в ъгъла, до стена или в затворено пространство. Това е от критично значение, ако усещате, че насреща си имате човек, способен на физическо насилие.

Позицията на тялото ви също трябва да излъчва стабилност. Заемете уверена стойка, която обаче ви оставя възможност бързо да отстъпите настрани. Избягвайте всякакви резки махове с ръце – агресорът може да ги приеме като сигнал за нападение.

Как да говорите, за да свалите напрежението?

Речта ви в такъв момент трябва да бъде кратка, ясна и с абсолютно равен тон. Дългите обяснения, оправдания или хленчене само влошават нещата.

Психолозите съветват да използвате т.нар. „Аз-съобщения“, с които твърдо поставяте граници, без да обиждате:

„Не ми харесва този тон.“

„Не съм готова да продължа разговора в подобен формат.“

Важно правило: Не гледайте агресора право и втренчено в очите! В животинския свят и в уличната психология това се тълкува като директно предизвикателство за двубой. Насочете погледа си леко настрани или на нивото на лицето му, без да фиксирате очите му.

Кога и как да прекратите контакта?

Не всяка ситуация изисква да бъде доведена до диалог или консенсус. Ако усетите, че напрежението ескалира, просто си тръгнете. Насочете се към безопасно място, влезте в магазин, в стая с колеги или просто се качете в друг вагон на метрото. В такива моменти е много по-добре да излезете „страхливец“ в очите на нападателя, отколкото да пострадате тежко и да се озовете в болница.

Ако се намирате на обществено място, веднага огледайте терена: отбележете къде са изходите, има ли камери и къде има по-голямо струпване на хора.

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Как правилно да повикате помощ?

Ако ситуацията стане опасна за здравето или живота ви, не се притеснявайте да крещите за помощ. Номерът е да не викате просто „Помощ!“, а да бъдете максимално конкретни. Обърнете се към конкретен човек от тълпата: „Мъжът с червеното яке, помогнете ми, този човек ме преследва!“. Това пречупва т.нар. „ефект на свидетеля“ и кара хората да реагират.

В идеалния случай потърсете охрана, полицай или друго униформено лице. Често самият факт, че се намесва трета страна, е достатъчен да уплаши агресора и той да избяга.

Какво НИКОГА да не правите:

Не използвайте сарказъм, ирония или демонстративно презрение;

Не крещете и не нападайте личността на човека;

Не му обръщайте гръб, докато той продължава да се приближава застрашително към вас.

Възстановяване на емоционалното състояние след стреса

Дори конфликтът да е приключил бързо и без бой, тялото ви ще преживее сериозен стресов шок. Напълно нормално е след това да усетите треперене на ръцете (тремор), внезапна силна умора, замайване или вътрешно напрежение.

Организмът има нужда от време, за да изчисти кортизола и адреналина. Веднага след инцидента сменете обстановката, изпийте една чаша студена вода, разходете се бавно на чист въздух и си дайте почивка.

Ако усетите, че преживяната уплаха ви държи твърде дълго, връща се като кошмар или изпитвате паника, когато излизате от дома си, непременно споделете проблема с близки хора или потърсете консултация с терапевт. Навременната преработка на стреса предпазва от развиването на посттравматично разстройство.