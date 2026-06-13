ООН: Май 2026 г. е най-смъртоносният месец за цивилните в Украйна от април 2022 г.

М ай се е превърнал в най-кървавия месец за украинското цивилно население от повече от три години насам, сочат най-новите данни на Организацията на обединените нации. Според доклад на службата на върховния комисар на ООН за човешките права броят на жертвите е достигнал най-високото си равнище от април 2022 г.

На този фон продължават и взаимните атаки между Русия и Украйна. Москва засилва ударите срещу украинска енергийна и горивна инфраструктура, докато украински дронове нанесоха удар по район в Краснодарския край на Русия, при който има загинал и ранени.

Развитието подчертава продължаващата ескалация на конфликта, който навлезе в четвъртата си година без видими признаци за трайно намаляване на насилието.

Най-смъртоносният месец за цивилните в Украйна от началото на войната

ООН: Рязък скок на жертвите сред цивилното население

Най-малко 274 цивилни са били убити, а 1763 са ранени през май, показва докладът на канцеларията на върховния комисар на ООН за човешките права Фолкер Тюрк.

Според организацията това представлява увеличение от 93 процента спрямо същия месец на миналата година. През май 2024 г. са били регистрирани 191 убити и 865 ранени мирни жители.

ООН отчита, че близо половината от всички жертви - около 45 процента - са причинени от ракетни и дронови удари срещу населени места, разположени далеч от фронтовата линия. Сред най-засегнатите градове са Киев и Днепър.

От началото на пълномащабната руска инвазия на 24 февруари 2022 г. насам са убити над 16 000 цивилни граждани, а повече от 46 000 са били ранени, сочат данните на международната организация.

Дроновете се превръщат във все по-смъртоносен фактор

Особено тревожна според ООН е тенденцията за нарастващото използване на дронове с малък обсег на действие в районите около фронтовата линия.

Само през май подобни безпилотни апарати са причинили 64 смъртни случая и 539 ранени. Това е най-високият месечен брой жертви от този тип оръжие от началото на войната.

Докладът показва, че безпилотните системи продължават да играят все по-голяма роля както в бойните действия по фронта, така и при ударите срещу обекти в дълбочина на територията на двете воюващи държави.

Източник: БТА

Русия засилва ударите по украински бензиностанции

Паралелно с това руските сили са увеличили атаките срещу украинската горивна инфраструктура.

Според информация на украинската агенция Укринформ, която цитира специализираното издание „Нафторинок“, от началото на април досега са били поразени най-малко 137 бензиностанции в различни части на Украйна.

Най-често ударите са извършвани с дронове. Според публикацията има случаи, при които атаките са били осъществявани по време на зареждане на резервоари, което допълнително увеличава риска от пожари и вторични експлозии.

Тези удари се вписват в по-широката стратегия за оказване на натиск върху енергийната и логистичната инфраструктура на страната.

NEW: Russian forces may launch an Oreshnik intermediate-range ballistic missile at Ukraine in the next 24 to 48 hours.



Other Key Takeaways:



Russian President Vladimir Putin continued to posture Russian military strength during Russia’s June 12 Russia Day holiday while also… pic.twitter.com/9crse7bKZ4 — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) June 13, 2026

Украински дронове удариха район в Краснодарския край

Междувременно Русия съобщи за жертва след украинска атака с безпилотни летателни апарати срещу Темрюкски район в Краснодарския край.

По данни на губернатора на региона Вениамин Кондратиев, публикувани в приложението „Макс“ и цитирани от руската агенция ТАСС, отломки от свалени дронове са предизвикали пожар на морски терминал.

По предварителна информация е загинал един човек, а трима други са били ранени. На пострадалите е оказана медицинска помощ.

Кондратиев съобщава още, че в операцията по овладяване на пожара са участвали 96 души и над 30 единици специализирана техника.

Информацията е предоставена от руските власти и към момента не е независимо потвърдена от украинска страна.

ООН отчете рязък скок на цивилните жертви в Украйна

Конфликтът продължава да се разширява далеч от фронта

Последните данни показват, че войната все по-често засяга райони, намиращи се далеч от непосредствените бойни действия. Масираното използване на дронове и ракети увеличава риска за цивилното население и критичната инфраструктура както в Украйна, така и в Русия.

Докато ООН предупреждава за рязко нарастване на цивилните жертви, атаките срещу енергийни, транспортни и пристанищни обекти продължават да разширяват географията на конфликта. Засега няма признаци за намаляване на интензивността на бойните действия, а международните организации продължават да следят отблизо хуманитарните последици от войната.