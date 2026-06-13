България

Промени в движението заради „София Прайд“ и „Шествие на семейството“

Двете събития ще преминат по ключови булеварди и улици в София

13 юни 2026, 08:26
Промени в движението заради „София Прайд“ и „Шествие на семейството“
Източник: БТА

„София Прайд“ и „Шествие на семейството“ ще се състоят днес в София, съобщиха от пресцентъра на Столичната община, като уточниха, че и двете събития са съгласувани с общината.

„София Прайд“ ще се състои от 14:00 ч. до 21:00 ч. В периода от 16:00 ч. до 18:00 ч. ще се проведе концерт до Паметника на „Съветската армия“ в Княжеската градина, откъм ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“.

От 18:30 ч. до 21:00 ч. шествието ще се движи с използване на озвучени платформи по следния маршрут: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ – наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Васил Левски“ – ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ – ул. „Георги С. Раковски“ – бул. „Патриарх Евтимий“ – бул. „Витоша“ до района на пилоните на НДК.

Шествието ще се провежда в крайната дясна лента на пътното платно по посока на движението. При провеждането на мероприятието не трябва да се нарушава спокойствието на гражданите в часовете от 14:00 ч. до 16:00 ч. и след 22:00 ч. на открити публични общински площи, посочват от Столичната община.

Шествие и концерт в подкрепа на българското семейство – „Шествие на семейството“, ще се състоят от 17:30 ч. до 22:00 ч., като сборният пункт е от 17:30 ч. на пл. „Св. Неделя“. Шествието ще се движи по маршрут от 18:30 ч. до 20:00 ч.: пл. „Св. Неделя“ – бул. „Витоша“ – ул. „Солунска“ – ул. „Ангел Кънчев“ – ул. „Княз Александър I“ – бул. „Цар Освободител“ – ул. „Георги С. Раковски“ – ул. „Оборище“ до пл. „Св. Александър Невски“, където ще завърши с концерт.

От 20:00 ч. до 22:00 ч. ще се проведе концерт, посветен на „Месеца на семейството“, на сцена, изградена на пл. „Св. Александър Невски“.

Източник: БТА, София Господинова    
София Прайд Шествие на семейството София Столична община събития шествие концерт организация градска среда трафик
Последвайте ни

По темата

Какво е състоянието на децата, пострадали при тежка катастрофа с тротинетка в София

Какво е състоянието на децата, пострадали при тежка катастрофа с тротинетка в София

Трима алпинисти загинаха при изкачване на Гран Парадизо в Италия

Трима алпинисти загинаха при изкачване на Гран Парадизо в Италия

ООН: Май 2026 г. е най-смъртоносният месец за цивилните в Украйна от април 2022 г.

ООН: Май 2026 г. е най-смъртоносният месец за цивилните в Украйна от април 2022 г.

Напук на диагнозите: Ежедневните навици на Лорън Санчес Безос за справяне с дислексията и ADHD

Напук на диагнозите: Ежедневните навици на Лорън Санчес Безос за справяне с дислексията и ADHD

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Как кучетата най-често хващат бълхи

Как кучетата най-често хващат бълхи

dogsandcats.bg
Иран потвърди: Сделката за мир със САЩ никога не е била по-близо
Ексклузивно

Иран потвърди: Сделката за мир със САЩ никога не е била по-близо

Преди 15 часа
БНБ излезе с позиция за българските 2 евро, срещу които възразява страна от ЕС
Ексклузивно

БНБ излезе с позиция за българските 2 евро, срещу които възразява страна от ЕС

Преди 16 часа
Масова стрелба в САЩ, стрелецът беше убит
Ексклузивно

Масова стрелба в САЩ, стрелецът беше убит

Преди 13 часа
<p>Григор Димитров: Днес е най-щастливият ден от много години</p>
Ексклузивно

Григор Димитров: Днес е най-щастливият ден от много години

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

КНДР скочи срещу сделка за 300 млн. долара: САЩ въоръжават Южна Корея с модерни ракети

КНДР скочи срещу сделка за 300 млн. долара: САЩ въоръжават Южна Корея с модерни ракети

Свят Преди 1 час

Напрежението на полуострова расте

<p>Експлозии в Ормузкия проток, свалени ирански дронове и нови боеве между Израел и &quot;Хизбула&quot; (ОБЗОР)</p>

Експлозии в Ормузкия проток, свалени ирански дронове и нови боеве между Израел и "Хизбула"

Свят Преди 1 час

САЩ съобщиха, че са прехванали ирански безпилотни апарати над Ормузкия проток, докато в Южен Ливан се водят нови сблъсъци между израелската армия и бойци на "Хизбула"

От 8° до 30°: Слънце, но с риск от бури и вятър през следващите дни

От 8° до 30°: Слънце, но с риск от бури и вятър през следващите дни

България Преди 2 часа

НИМХ прогнозира променливо време с валежи в източните райони и усилване на вятъра по Черноморието

Китай арестува американски учен за шпионаж

Китай арестува американски учен за шпионаж

Свят Преди 10 часа

Мин Зин е докторант в Калифорнийския университет в Бъркли

Зеленски отне защитения статут на руския език

Зеленски отне защитения статут на руския език

Свят Преди 10 часа

Подписаният закон отнема от руския език защитата, предвидена в Европейската харта за регионалните или малцинствените езици

Повреди се самолетът за папа Лъв XIV, качиха го на военен "Фалкон"

Повреди се самолетът за папа Лъв XIV, качиха го на военен "Фалкон"

Свят Преди 11 часа

70-годишният понтифик вече се бил качил на полета на „Иберия“ от Тенерифе

В понеделник ЕС започва преговорите с Украйна за присъединяване

В понеделник ЕС започва преговорите с Украйна за присъединяване

Свят Преди 11 часа

Антониу Коща: Това е признание за решимостта, смелостта и усилената работа

Носителят на голямата награда „Христо Г. Данов“ е Михаил Белчев

Носителят на голямата награда „Христо Г. Данов“ е Михаил Белчев

България Преди 12 часа

Отличието министърът на културата Евтим Милошев връчи посмъртно на съпругата му Кристина Белчева

Ангел Мечкаров: Живяхме 19 дни под атаки от дронове и ракети

Ангел Мечкаров: Живяхме 19 дни под атаки от дронове и ракети

България Преди 12 часа

Ангел Мечкаров и офицерите от армията са евакуирани от Багдад при старта на войната САЩ-Иран

Засилват контрола за достъп до Борисовата градина в София

Засилват контрола за достъп до Борисовата градина в София

България Преди 12 часа

Достъпът на автомобили се осъществява чрез организиран пропускателен режим с автоматизирани бариери

Гълъб Донев: Възстановяването на устойчивостта на публичните финанси е сред основните приоритети на правителството

Гълъб Донев: Възстановяването на устойчивостта на публичните финанси е сред основните приоритети на правителството

Свят Преди 13 часа

Съвет ЕКОФИН обсъди икономическото и финансово въздействие на руската агресия срещу Украйна

Зеленски вдига заплатите на украинската армия

Зеленски вдига заплатите на украинската армия

Свят Преди 14 часа

Зеленски уточни, че има налични средства

ЕК започва процедура срещу България за прекомерен дефицит

ЕК започва процедура срещу България за прекомерен дефицит

България Преди 15 часа

На 3 юни комисията прецени, че е възможно такава процедура да започне, но изчака оценката на ИКФ

Опустошение след най-малко три торнада край Чикаго в САЩ

Опустошение след най-малко три торнада край Чикаго в САЩ

Свят Преди 15 часа

Полицията предупреди жителите на Мервил „незабавно да се скрият на безопасно място“

Фейсбук се срина, потребители останаха без достъп до платформата

Фейсбук се срина, потребители останаха без достъп до платформата

България Преди 16 часа

Вълната от технически проблеми застигна и Instagram

Провокации и вдъхновяващи човешки истории в „Шеф под прикритие – Аватар“

Провокации и вдъхновяващи човешки истории в „Шеф под прикритие – Аватар“

Любопитно Преди 16 часа

Гледайте финалния епизод тази вечер от 21:00 ч. по NOVA

Всичко от днес

От мрежата

11 метода как да успокоим сексуално възбудено куче

dogsandcats.bg

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg
1

Могат ли градските автобуси да мерят чистотата на въздуха

sinoptik.bg
1

Как горските служители се борят с корояда

sinoptik.bg

Ненчо Илчев: Егото няма място в света на артистите

Edna.bg

Дневен хороскоп за 13 юни, събота

Edna.bg

Опитният тим на Швейцария иска да стартира силно на Световното срещу Катар

Gong.bg

Григор: Винаги съм бил горд българин, подкрепата ви означава много

Gong.bg

Температури до 30 градуса през почивните дни, риск от градушки през новата седмица

Nova.bg

Остава тежко състоянието на едното момче, пострадало с тротинетка в София

Nova.bg