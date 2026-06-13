Промени в движението заради „София Прайд“ и „Шествие на семейството“

„София Прайд“ и „Шествие на семейството“ ще се състоят днес в София, съобщиха от пресцентъра на Столичната община, като уточниха, че и двете събития са съгласувани с общината.

„София Прайд“ ще се състои от 14:00 ч. до 21:00 ч. В периода от 16:00 ч. до 18:00 ч. ще се проведе концерт до Паметника на „Съветската армия“ в Княжеската градина, откъм ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“.

От 18:30 ч. до 21:00 ч. шествието ще се движи с използване на озвучени платформи по следния маршрут: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ – наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Васил Левски“ – ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ – ул. „Георги С. Раковски“ – бул. „Патриарх Евтимий“ – бул. „Витоша“ до района на пилоните на НДК.

Шествието ще се провежда в крайната дясна лента на пътното платно по посока на движението. При провеждането на мероприятието не трябва да се нарушава спокойствието на гражданите в часовете от 14:00 ч. до 16:00 ч. и след 22:00 ч. на открити публични общински площи, посочват от Столичната община.

Шествие и концерт в подкрепа на българското семейство – „Шествие на семейството“, ще се състоят от 17:30 ч. до 22:00 ч., като сборният пункт е от 17:30 ч. на пл. „Св. Неделя“. Шествието ще се движи по маршрут от 18:30 ч. до 20:00 ч.: пл. „Св. Неделя“ – бул. „Витоша“ – ул. „Солунска“ – ул. „Ангел Кънчев“ – ул. „Княз Александър I“ – бул. „Цар Освободител“ – ул. „Георги С. Раковски“ – ул. „Оборище“ до пл. „Св. Александър Невски“, където ще завърши с концерт.

От 20:00 ч. до 22:00 ч. ще се проведе концерт, посветен на „Месеца на семейството“, на сцена, изградена на пл. „Св. Александър Невски“.