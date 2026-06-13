Трима алпинисти загинаха при изкачване на Гран Парадизо в Италия

Т елата на трима алпинисти, загинали при изкачване на най-високия връх в Италианските Алпи - Гран Парадизо (4061 метра), бяха открити в подножието му - на 3600 метра надморска височина, предаде ДПА.

Те са се отклонили от маршрута си и са загинали от изтощение и измръзване

Групата е поела към върха, след като е преспала в хижа. След като тримата не са се върнали до вечерта, е бил подаден сигнал до планинската спасителна служба.

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Според спасителите смъртта на алпинистите е настъпила, след като всички те са паднали при катеренето по северния склон на Гран Парадизо, в Грайските Алпи.

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Според официалната информация двама са италиански граждани, но все още не се знае националността на третия.

За какво да внимаваме при поход в планината?

Планинският поход е популярна форма на активен отдих, която съчетава физическо натоварване с досег до природата. Въпреки ползите за здравето, планината е динамична среда, която крие редица рискове, поради което подготовката и спазването на правилата за безопасност са от първостепенно значение.

Ключов аспект на безопасността е предварителното планиране. Преди всеки поход е необходимо детайлно проучване на маршрута, прогнозата за времето и нивото на трудност. Важно е туристите да съобразяват амбициите си със своята физическа подготовка, опит и здравословно състояние. В планината метеорологичните условия могат да се променят рязко в рамките на минути, което налага екипировката да бъде подходяща за различни сценарии – непромокаеми дрехи, стабилни обувки с грайфер и допълнителни пластове за изолация, дори при слънчево време.

Екипировката следва да включва и основни средства за оцеляване: заредена батерия на мобилен телефон, външна батерия, хартиена карта на района, компас, челник, аптечка с медикаменти от първа необходимост, както и достатъчно вода и високоенергийна храна. Препоръчително е туристите да разполагат с GPS устройство, но не бива да разчитат единствено на технологии, тъй като батериите се изтощават бързо при ниски температури, а обхватът често липсва в планинските дерета.

От гледна точка на поведението в планината, най-важното правило е движението по маркирани пътеки. Отклоняването от утъпканите пътища често води до загубване, навлизане в опасни терени или среща с диви животни. Друг критичен аспект е споделянето на информация – винаги трябва да има лице, което е уведомено за крайния маршрут и очакваното време на завръщане. В случай на инцидент или загубване, правилното действие е търсене на подслон, подаване на сигнал за помощ към Планинската спасителна служба (ПСС) и запазване на спокойствие.

Опазването на околната среда също е неотменна част от културата на планинарството. Спазването на принципа „не оставяй следи“ означава, че всички отпадъци трябва да се изнасят обратно, а флората и фауната да се наблюдават без намеса. Значимостта на тези правила се крие в превенцията на инциденти, които често се случват поради подценяване на терена, неадекватна подготовка или липса на дисциплина. Планината изисква респект и отговорно поведение, които са гаранция за приятното и безопасно прекарване сред природата.

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