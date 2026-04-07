Любопитно

Да спиш на пода в къщата на Краля: Как племенникът на Майкъл Джексън се превъплъти в него

Джафар Джексън, който влиза в ролята на Краля на попа в предстоящия биографичен филм „Майкъл“, разкри необичайните методи, чрез които се е подготвял за образ

7 април 2026, 14:40
Д окато се подготвя да изиграе своя чичо Майкъл Джексън в предстоящия биографичен филм „Майкъл“, Джафар Джексън потърси вдъхновение в дома на Краля на попа – дори ако това означаваше да спи на пода в имението, съобщава People.

В интервю за списание Interview от 6 април, 29-годишният певец и танцьор разговаря със своя колега Майлс Телър за това какво е усещането да превъплътиш член на семейството си на големия екран. Бащата на Джафар, Джермейн Джексън (71 г.), е брат на Майкъл и член на легендарната група Jackson 5.

„Това е тип преживяване, което преобразява личността ти към по-добро“, обяснява Джафар пред Телър, който във филма играе Джон Бранка – адвокат и съизпълнител на завещанието на Майкъл. Той добавя: „Да можеш да влезеш в неговите обувки, да почувстваш част от това, което той е чувствал, да видиш живота с нови очи, както Майкъл го правеше – беше важно да усетя всички тези неща, за да подходя от позицията на истината, вместо просто да се опитвам да имитирам движенията му.“

Джафар е изучавал личните записки на Майкъл, включително неговите дневници, стихотворения и афирмации. Но за да задълбочи проучването си, той споделя, че дори е спал на пода в семейния дом на Джексън.

„Винаги на пода, защото в къщата в Хейвънхърст няма мебели“, казва Джафар за имението в Енсино, Калифорния. Имотът е закупен от Джо Джексън (бащата на Майкъл) през 1971 г., когато Майкъл е бил на около 13 години.

„Можеше да си вземеш надуваем матрак“, предполага Телър.

„Забавно е, защото продуцентът Греъм Кинг ме попита: „Сигурен ли си, че не искаш екипът да ти осигури легло?“. Взех си един от онези тънки матраци в японски стил“, разказва Джафар.

Той добавя, че по време на подготовката за филма се е върнал в Хейвънхърст – където самият той е живял в продължение на 15 години – и е създал „стая за проучвания“.

„Спях в много различни стаи в къщата, само за да усетя енергията“, обяснява той. „Престоят там позволи на нещата да се случат естествено, без да ги насилвам. Имах голям късмет да използвам това място като моя „площадка“. Без него не мисля, че изпълнението ми щеше да бъде това, което е в момента, честно казано.“

Но спането не е било единственото нещо, за което Джафар е използвал дома. „Имаше зала за танци, където Майкъл тренираше. Започнах да тренирам там“, споделя той.

Днес имението остава собственост на семейство Джексън и е затворено за обществеността. Всъщност част от сцените за филма, който излиза през 2026 г., са заснети именно в Хейвънхърст.

„Снимайки там, в главата ми препускаха толкова много неща. Спомени за дядо ми на същия стол, на който седеше, със същата верижка, която носеше... А после виждах Ниа Лонг в ролята на баба ми, с цялата тази любов и страст – беше много емоционално“, казва Джафар.

Филмът „Майкъл“ на режисьора Антоан Фукуа („Закрилникът“, „Еманципация“) излиза по кината на 24 април. Лентата проследява изпълнителя на „Man in the Mirror“ от ранните му дни в Jackson 5 до неговите „триумфи и трагедии в епичен кинематографичен мащаб“, според официалния синопсис.

