Китай предупреди за „шпионски костенурки“, които събират морски данни

К итайското министерство на държавната сигурност предупреди, че чуждестранни разузнавателни служби използват морски животни, оборудвани със сензори, за да събират чувствителна информация за крайбрежните води на страната и да изготвят подводни карти с военно значение.

Китай предупреди в петък, 12 юни, че чуждестранни шпиони поставят сензори на костенурки и риби, за да събират информация за морската среда и да създават подводни карти на китайското крайбрежие. Предупреждението изглежда е насочено към западни държави и техните разузнавателни служби.

В публикация в социалните мрежи със заглавие „Под дълбокото синьо море подводните течения се засилват“ китайското Министерство на държавната сигурност заяви, че международни разузнавателни агенции използват „нови видове шпионско оборудване“, за да се сдобиват с чувствителни морски данни.

В раздел, озаглавен „Шпионски костенурки, шпионски риби“, министерството посочва, че в определени китайски води са били открити „сравнително едри морски животни със закрепени към тях сензори“.

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Според ведомството тези животни са били засечени да плуват в конкретни райони и да събират чувствителни данни за морската среда, включително температурата на водата, солеността и морските течения. След това информацията била предавана в чужбина чрез сателитна връзка.

Министерството твърди още, че чуждестранни групи използват захранвани със слънчева енергия безекипажни плавателни апарати, движещи се по вълните, буйове с високоточни сензори и устройства, монтирани на товарни кораби, способни да следят в реално време „динамиката в пристанищата“.

🇨🇳 Thousands of Chinese fishing boats have been massing in geometric formations in the East China Sea, in coordinated actions that experts believe are part of Beijing's preparations for a potential regional crisis or conflict.

➡️ https://t.co/7G3gb1A2bb pic.twitter.com/25F94baW44 — AFP News Agency (@AFP) March 13, 2026

В съобщението не се посочва конкретна разузнавателна служба или държава.

Според китайските власти събраните данни могат да бъдат използвани за създаването на „подводни карти“, които да идентифицират слабости в крайбрежната отбрана на Китай, представлявайки „сериозна заплаха за националната сигурност“ на страната.

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Министерството призова институциите и организациите да извършват щателни проверки на оборудване, получено от чужбина, а рибарите бяха насърчени да съобщават за всякакви подозрителни буйове или устройства, открити в морето.

Пекин и западните правителства от години си разменят обвинения в шпионаж.

Миналата година китайските власти предупредиха държавните служители да бъдат особено внимателни към т.нар. „медени капани“, след като държавен служител бил примамен от „съблазнителната красота“ на чуждестранен агент.

По-рано този месец разузнавателният съюз „Пет очи“, обединяващ службите за сигурност на Съединените щати, Великобритания, Канада, Австралия и Нова Зеландия, заяви, че китайски агенти се представят за специалисти по подбор на персонал в интернет, за да получават достъп до чувствителна информация.