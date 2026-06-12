Повреди се самолетът за папа Лъв XIV, качиха го на военен "Фалкон"

П апа Лъв XIV приключи едноседмичното си посещение в Испания, посветено на проблемите на миграцията, но завръщането му в Рим беше забавено заради технически проблем със самолета.

70-годишният понтифик вече се беше качил на полета на „Иберия“ от Тенерифе, изпратен от испанския крал Фелипе VI, когато пилотът съобщил за неизправност в двигателя. Папата слязъл от самолета и отпътувал около три часа по-късно с военен самолет „Фалкон“.

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Преди това Лъв XIV отслужи литургия в Санта Крус де Тенерифе пред около 40 000 души. Той призова мигрантите да се интегрират, като научат езика на приемащата държава, спазват законите и да уважават местните обичаи.

Тенерифе, част от Канарските острови, е една от основните точки за пристигащи мигранти, предприели опасното морско пътуване към Европа. Папата предупреди, че мнозина преживяват „тихо корабокрушение“ и след пристигането си, оставайки без подкрепа, работа и чувство за сигурност. Той отправи призив към „онези, които организират пътищата на смъртта и трафикират хора“, да „спрат и да се покаят“.

По време на визитата си Лъв XIV посети още Мадрид и Барселона. В испанската столица той настоя за „безопасни и законни пътища“ за миграция и се срещна с жертви на сексуално насилие от страна на духовници. В Барселона благослови новата кула на базиликата „Саграда Фамилия“, завършена 100 години след смъртта на архитекта Антони Гауди.

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На 4 юли папата трябва да посети италианския остров Лампедуза – друга ключова входна точка за мигранти към Европа, с което затвърждава темата за миграцията като водещ акцент в своя понтификат.