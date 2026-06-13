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От 8° до 30°: Слънце, но с риск от бури и вятър през следващите дни

НИМХ прогнозира променливо време с валежи в източните райони и усилване на вятъра по Черноморието

София-Никол Николова София-Никол Николова

13 юни 2026, 06:51
От 8° до 30°: Слънце, но с риск от бури и вятър през следващите дни
Източник: БТА

В събота намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в Централна България. Ще духа умерен северозападен, в Източна България северен вятър. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). 

Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°.

В София максималните температури ще са около 22°.

Източник: НИМХ

В планините ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста облачност и на места в масивите от Централна България ще превали дъжд. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра - около .

Над Черноморието ще има значителна облачност, в сутрешните часове все още и с валежи. След обяд облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Ще духа слаб и умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21° и 24°. Температурата на морската вода е 21°-22°, в района на Шабла 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, но с тенденция на отслабване.

НИМХ предупреждава за опасно усилване на вятъра над морските райони, показва картата с опасни явления. Очакват се условия, които могат да доведат до силно вълнение и затруднения за морския транспорт и дейностите по крайбрежието.

Според НИМХ гражданите трябва да бъдат внимателни, тъй като комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони. Препоръчва се повишено внимание при шофиране и разходки по морския бряг, където условията могат да се променят бързо и да създадат риск за безопасността.

Източник: НИМХ

Атмосферното налягане ще бъде малко по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна.

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В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. През първия ден на отделни места в източните райони и планините, а в понеделник - в планинските райони, ще превали следобеден краткотраен дъжд, ще прегърми.

Източник: НИМХ

Температурите ще се повишат и отново на места дневните ще достигат, в понеделник и ще надхвърлят 30°.

Източник: НИМХ

През нощта срещу вторник, с усилване на вятъра от северозапад, покрай Дунав ще се развие купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Дневните температури слабо ще се понижат.

Редактор: София-Никол Николова
Източник: НИМХ    
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