Експлозии в Ормузкия проток, свалени ирански дронове и нови боеве между Израел и "Хизбула"

Н апрежението в Близкия изток продължава да се изостря, след като през последните часове бяха съобщени експлозии в района на Ормузкия проток, а американските военни обявиха, че са свалили ирански щурмови дронове, насочени към търговски кораби.

Паралелно с това в Южен Ливан избухнаха нови сражения между израелската армия и подкрепяното от Иран шиитско движение "Хизбула", което твърди, че е отблъснало настъпление на израелски части.

Развитието на събитията идва на фона на продължаващото противопоставяне между Иран и Израел и опасенията от по-широка регионална ескалация.

Експлозии край Ормузкия проток

Ирански държавни медии съобщиха, че са били чути експлозии в района на Ормузкия проток – край остров Кешм и в пристанищния град Сирик.

Според информация на иранската държавна агенция Мер се предполага, че взривовете може да са свързани със сблъсъци в стратегическия морски коридор. В същото време агенцията уточнява, че на самия остров Кешм не са регистрирани експлозии.

Иранската държавна телевизия ИРИБ цитира представител на местните власти в Сирик, според когото чутият тътен вероятно е бил причинен от предупредителни залпове на иранските въоръжени сили, насочени към района на Ормузкия проток.

Засега няма независимо потвърждение на причините за експлозиите.

US-#IranWar Live Updates: US Central Command says it has downed Iranian drones in the Strait of Hormuzhttps://t.co/tsVE13r433 — CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) June 13, 2026

САЩ: Свалихме ирански дронове над стратегическия морски маршрут

Малко по-късно американските военни съобщиха, че са прехванали и унищожили няколко ирански щурмови безпилотни летателни апарата.

В изявление на Централното командване на армията на САЩ (СЕНТКОМ), публикувано в социалната мрежа "Екс", се посочва, че Иран е изстрелял дронове с цел да атакува търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток.

Според американските военни всички безпилотни апарати са били свалени в рамките на няколко часа, а корабоплаването през протока продължава без прекъсвания.

Ормузкият проток е един от най-важните морски транспортни маршрути в света, през който преминава значителна част от глобалния износ на петрол. Всяко военно напрежение в района предизвиква опасения за международната търговия и енергийните пазари.

Информацията за свалените дронове бе съобщена първоначално от Ройтерс, позовавайки се на свой източник. Съобщението идва въпреки оценките, че дипломатическите контакти между Вашингтон и Техеран отбелязват определен напредък.

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Guerre au Moyen-Orient: les États-Unis disent avoir abattu des drones iraniens, malgré l'optimisme affiché un peu plus tôt en vue d'un accordhttps://t.co/4asQjtMUcI — BFM (@BFMTV) June 13, 2026

Нови сражения между Израел и "Хизбула" в Южен Ливан

Паралелно с напрежението в Персийския залив, в Южен Ливан бяха регистрирани нови сблъсъци между израелските сили и бойци на "Хизбула".

Подкрепяното от Иран шиитско движение обяви, че негови бойци са влезли в сражение с части на израелската армия, които са настъпвали към град Мадждал Зун, разположен на около пет километра от границата с Израел.

Според изявление на "Хизбула" бойците са открили огън по настъпващите израелски сили, а последвала серия от ракетни залпове е принудила израелските подразделения да се изтеглят.

Групировката твърди още, че по-късно е атакувала същите сили с леко и среднокалибрено оръжие, както и с ракети. Освен това пое отговорност за допълнителни нападения срещу израелски части в южната част на страната.

#Actualización: Estados Unidos asegura que derribó drones que Irán lanzó contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz.https://t.co/6M16QGXTHL pic.twitter.com/SHvdqdseu5 — Telemundo (@Telemundo) June 13, 2026

Израелски предупреждения за евакуация и нови удари

От своя страна израелската армия отправи предупреждения за евакуация към жителите на три населени места в Южен Ливан.

Ливанската национална новинарска агенция ННА съобщи за серия от въздушни удари, включително в райони, за които не са били издадени предварителни предупреждения от израелските сили.

По-късно агенцията информира и за мощни експлозии и артилерийски обстрел в района на възвишенията Али Тахер край град Набатия.

Няма информация за броя на жертвите или за мащаба на нанесените щети.

Експлозии край Ормузкия проток: Какво се случва в Близкия изток

Риск от по-широка регионална ескалация

Докато Ормузкият проток остава ключова точка за международното корабоплаване и световните енергийни доставки, продължаващите боеве между Израел и "Хизбула" увеличават риска от по-широк регионален конфликт.

Към момента част от информацията, включително причините за експлозиите край Сирик и Кешм и твърденията за отделни бойни действия в Ливан, не е независимо потвърдена. Въпреки това поредицата от инциденти показва, че напрежението между Иран, Израел и техните съюзници остава високо, а развитието на ситуацията продължава да бъде следено внимателно от международната общност.