„Имам нужда от много подкрепа“: Харисън Форд с емоционална реч на наградите Critics Choice

Н аградите Critics Choice Awards за 2024 г. допълнително увековечиха наситеното с екшън наследство на Харисън Форд с награда за постижения в кариерата в неделя вечер.

81-годишният Форд прие наградата под овациите на залата след видео компилация, включваща някои от най-големите му филмови успехи.

„Първо, наистина съм щастлив да бъда тук тази вечер, за да видя в какво се превръща нашият бизнес и всички талантливи хора, които получават възможности, които вероятно не биха съществували в ранната част на моята кариера“, каза той.

Harrison Ford poses with his Career Achievement Award backstage at the #CriticsChoiceAwards pic.twitter.com/T8YQc0xpbj — The Hollywood Reporter (@THR) January 15, 2024

Той продължи:

„Тук съм благодарение на комбинация от късмет и работата на прекрасни писатели, режисьори и сценаристи. Чувствам се огромен късметлия. Щастлив съм за тази чест и я оценявам много.“

Форд също отдели време да благодари на съпругата си, Калиста Флокхарт , за това, че му предлага своята "подкрепа".

„Искам да благодаря на моята прекрасна съпруга Калиста Флокхарт, която ме подкрепя винаги, когато имам нужда от помощ“, каза той.

"А имам нужда от много подкрепа."

Както Форд, така и Флокхарт, се разплакаха, когато бе споменат техният бра.

„Много съм щастлив, че имах възможностите, които имах, и съм благодарен“, каза той, преди да завърши речта си, като добави: „Няма да ви отнемам повече от времето. Благодаря ви.“

Congratulations to legendary actor, Harrison Ford, who has been honored with the CAREER ACHIEVEMENT AWARD at the 29th Annual Critics Choice Awards⭐️#CriticsChoice #HarrisonFord pic.twitter.com/SKFHFvEqnt — Critics Choice Awards (@CriticsChoice) January 15, 2024

Режисьорът на "Индиана Джоунс" Джеймс Манголд връчи на Форд статуетката, сравнявайки актьора с „хипергигантска звезда“.

„Един хипергигант е толкова голям, че 5 милиарда от нашите слънца могат да се поберат в него, и те са толкова тежки, че привличат други небесни тела към себе си“, каза Манголд.

„Разбира се, Харисън Форд е звезда, но тази вечер твърдя, че той е променлив хипергигант.“

В продължение на несравнима пет десетилетия кариера, Харисън Форд е заснел филми, включително епичните франчайзи "Междузвездни войни" и "Индиана Джоунс", които са спечелили почти 10 милиарда долара по целия свят.

Тази година Форд участва в шоуто на Apple TV+ "Shrinking", което му спечели номинация за най-добър поддържащ актьор в комедиен сериал. Той по-рано каза, че няма намерение да се оттегля от актьорството.

„Сега вероятно се радвам да правя филми повече от всякога“, каза той.

Harrison Ford receives the Critics Choice Career Achievement Award from James Mangold, director of the last adventure of the hero of the hat.

My sincere congratulations, Dr Jones. pic.twitter.com/Hr2XY12CNd — The Indiana Jones Picture Gallery Project (@Barnett_College) January 15, 2024

През 2023 г. Форд беше отличен със "Златна палма" за цялостно творчество на световната премиера на новия филм за Индиана Джоунс на филмовия фестивал в Кан.

Наградите Critics Choice Awards, водени от комика Челси Хендлър, отличават високите постижения във филмовата и телевизионната индустрия през последната година. Сред номинираните бяха актьорите и екипът на "Барби" с рекордните 18 номинации в няколко категории, от най-добра актриса за Марго Роби до най-добра поддържаща мъжка роля за Райън Гослинг. Освен това "Опенхаймер" и "Клети създания" спечелиха по 13 номинации.