Учени кръстиха нов вид змия на Харисън Форд

А ктьорът Харисън Форд, прочул се с ролите на Хан Соло в "Междузвездни войни" и на Индиана Джоунс в поредицата за приключенията на екранния археолог, вдъхнови името на нов вид змия, открит в перуанските Анди, съобщи ДПА.

Форд отдавна има своеобразна връзка със змиите, благодарение на реплика от филм от поредицата за Индиана Джоунс. В сцена от "Похитителите на изчезналия кивот" на Стивън Спилбърг с изобилно присъствие на влечугите героят му пита: "Змии. Защо трябваше да са змии?"

Сега тази екранна връзка се прехвърля и в реалния живот.

Изследователи от Перу и САЩ са открили нов вид змия в перуанската част на Андите и са го кръстили Tachymenoides harrisonfordi в чест на Харисън Форд. От вида, описан в сп. "Salamandra", е открит мъжки екземпляр, който се е припичал на слънце в националния парк "Отиши".

Влечугото е с дължина около 40 сантиметра и с окраска в бледожълто и кафяво и черен корем, благодарение на което успешно се слива със заобикалящата го среда.

Изследователите казват, че са нарекли змията на името на 81-годишния Харисън Форд в чест на дългогодишната му подкрепа за каузи за опазване на околната среда.

"Тези учени продължават да назовават животинки на мое име, но винаги такива, които плашат децата. Това не го разбирам. Та аз прекарвам свободното си време в бродиране и пея песни на босилековите ми растения, за да не ги е страх през нощта", казва Форд, на когото са кръстени също вид мравка (Pheidole harrisonfordi) и паяк (Calponia harrisonfordi).

"Сега сериозно. Подобно откритие те кара да се почувстваш смирен. То ни напомня, че все още има много какво да научим за нашия див свят, и че хората са една малка част от невъзможно обширната биосфера. На тази планета всички съдби са преплетени, а точно сега милион видове са на ръба на забравата", допълва актьорът, според когото за човека е жизненоважно да поправи нарушената си връзка с природата и да съхрани местата, които поддържат живота.

Миналата година експерти от организацията Conservation International, на която Харисън Форд е заместник-председател, публикуваха проучване, показващо, че една пета от влечугите в света са застрашени от изчезване. Твърде често обаче тяхното опазването е пренебрегвано, тъй като хората не ги намират за толкова сладки, колкото пухкаво бебе панда.

"Ролята им в световните екосистеми е също толкова важна", каза Нийл Кокс, един от авторите на изследването. "Това откритие ни помага да разберем по-добре как видовете змии съществуват и оцеляват в света и се надявам, че забавното име ще помогне да привлечем вниманието към заплахата от изчезване, пред която са изправени влечугите в световен мащаб", допълни той.

Изследователите са поласкани от факта, че Харисън Форд е приел името на змията. Те казват, че за биолозите описването на нов вид и оповестяването на новото му име е една от най-важните дейности по време на кризата с биоразнообразието. Учените също така се надяват, че чрез "кръщелника" на холивудския актьор ще повишат осведомеността относно това колко важна е работата на терен. Тя има за цел да открие непознатото, което често е авантюристичен и скъп процес, изискващ по-солидна финансова подкрепа.

"Само организмите, които са познати, могат да бъдат защитени", казват изследователите.