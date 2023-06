„Искам да се чувствам полезен“: Харисън Форд не планира да се пенсионира

Х оливудската легенда Харисън Форд няма намерение да прекратява кариерата си заради възрастта.

80-годишният актьор иска да продължи да работи, защото това му помага да се чувства полезен, и не се чувства добре, когато не се снима.

Harrison Ford Comments On Time It Took To Make ‘@IndianaJones and the Dial of Destiny’!

Check it out👇👇👇https://t.co/CvqA69muaa#HarrisonFord #IndianaJones