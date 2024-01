"Опенхаймер" триумфира на наградите Critics Choice Awards, ето и останалите отличени

"Опенхаймер" триумфира на наградите "Изборът на критиците", като спечели водещия приз за най-добър филм, съобщиха АФП и "Варайъти".

В телевизионните категории сред отличените се наредиха сериалите "Мечката", "Наследници" и "Говеждо".

"Опенхаймер", който разказва историята на бащата на атомната бомба Дж. Робърт Опенхаймер, имаше 13 номинации за наградите "Изборът на критиците", като спечели осем от отличията.

Сред наградите, които продукцията взе, бяха тези в категориите за най-добър филм, най-добър режисьор - Кристофър Нолан, най-добър актьор в поддържаща роля - Робърт Дауни младши, най-добър монтаж, най-добри визуални ефекти.

"Барби" взе шест награди "Изборът на критиците", като имаше 18 номинации. Сред отличията, които получи продукцията на режисьорката Грета Гъруиг, бяха тези за най-добра комедия, за най-добър оригинален сценарий, за най-добра песен - I'm Just Ken.

В категориите за най-добър актьор и актриса в главна роля бяха отличени съответно Пол Джамати за "Останалите" и Ема Стоун за "Клети създания".

Отличието за най-добра актриса в поддържаща роля отиде при Давайн Джой Рандолф за изпълнението й в "Останалите".

Призът за най-добър анимационен филм отиде при "Спайдър-мен - През Спайди-вселената".

Френската продукция "История на едно падане" на режисьорката Жустин Трие беше избран за най-добър международен филм.

С почетена награда беше удостоен Харисън Форд, като призът му беше връчен от режисьора на "Индиана Джоунс и реликвата на съдбата" Джеймс Манголд.

"Тук съм благодарение на комбинация от късмет и работата на прекрасни режисьори, сценаристи... Чувствам се огромен късметлия", каза 81-годишният актьор, правейки ретроспекция на кариерата си. От сцената той благодари на съпругата си Калиста Флокхарт за подкрепата. След това Форд поздрави свои колеги, като много от тях бяха в залата. "Благодарен съм на всички прекрасни актьори..., с които съм работил...", каза той, цитиран от "Варайъти".

