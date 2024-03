Японският фестивал на огъня и духовете

Д окато слънцето надникваше през облачното небе в Киото, Япония, монаси, облечени с жилетки, украсени с помпони и подобни на черна кутия шапки, известни като токин, бяха разпитани пред Мибу Дера, един от най-старите храмове в града. Това са Ямабуши (планински отшелници), част от будистка секта, известна като Шугендо.

За да се влезе в свещената зона на храма, всеки монах трябва да докаже, че е истински Ямабуши, като отговори на поредица от въпроси относно вярванията, облеклото и инструментите на сектата. Само тези дали задоволителни отговори ще получат достъп.

Те се подготвяха за огнения ритуал Гома, като част от фестивала Сецубун Мацури или Сецубун, който се провежда в деня преди началото на пролетта според азиатския лунен календар. От векове японците са използвали смяната на сезоните, за да прогонят минали нещастия и да отправят молитви за бъдеща безопасност и просперитет. В Киото фестивалите Сецубун се провеждат в много от храмовете на града и привличат тълпи от хиляди хора, които празнуват различни ритуали, за да донесат късмет и да прогонят злите духове.

На територията на храма Мибу купчина хиноки или кипарисови листа беше готова пред главната зала за ритуала на огъня Гома.

Bennen was a yamabushi (mountain ascetic) who became jealous of the following that was gathered arround Shinran Shonin and determined to kill him. But the moment Bennen saw Master Shinran’s serene and composed attitude, he dropped his weapons and became his disciple. His name was… pic.twitter.com/fB01TDZdkX — Rev Josho Adrian Cirlea 🙏 🇷🇴 🇷🇺 (@RCirlea) March 11, 2024

Монасите започнаха ритуала със силно барабанене, надуване на гигантската раковина Хорагай и пеене, докато палеха огън, за да изгорят листата хиноки и гомаги - дървени пръчки, символизиращи човешките желания (корена на страданието), които бяха добавени към купчината. Огънят прогонва злите духове за следващата година. Огромен облак дим се издигна пред главната зала и близката ступа, която има точно 1000 статуи на Амида Ньорай, или Буда на безграничната светлина и Джизо - бодхисатва, известен със състраданието си.

Mладшите монаси изляха кофи с вода около кладата, докато звука от барабаните отекваше и бумтящият огън поглъщаше лошия късмет на всички, a старшите монаси пееха и се молеха.

В светилището Йошида, връхната точка на деня беше церемонията "Четирите сезона", в която богът дявол на име Hososhi, от древен Китай, с четири златни очи и рог, прогонва червени, сини и жълти они - вид демон в японския фолклор, с огромно копие и смразяващ рев. Деца в бели одежди държаха запалени факли, за да осветяват действието. Около тях пожарникарите усилено гасяха изпуснатата жарава от факлите.

За Сецубун хората разпръскват соеви зърна, за които се казва, че гонят злите духове, по време на ритуал наречен Маме Маки, докато викат „Oni wa soto! Фуку ва учи!“ („Дяволите вън! Успех!“). Хората също така хвърлят стари амулети за късмет върху огромен огън на церемония, известна като Каро-сай.

At the end of the setsubun matsuri at Kurama dera (鞍馬寺), these noble man shoot lucky arrows into the crowd. pic.twitter.com/HYmHHWe8xF — KyotoNaraDream-Trips (@kyotodreamtrips) February 3, 2018

Сред тълпите, които се наредиха в светилището Йошида още три часа преди церемонията "Четирите сезона", един от най-малките участници беше Миу Имамура, на 4 г., от Киото, която носеше домашно направена маска на они, избутана на челото й, докато тя и сестра й се редяха на опашка с майка им, Юина Имамура, за да си купят зърна за късмет, известни като фуку-маме. В Сецубун децата традиционно правят и носят маски на они, въпреки че традицията изглежда е започнала да изчезва.

Молитвите за новата година също са част от празниюнич ден. В Мибу Ясуко Изода, родом от Киотоит, се моли за безопасността на семейството си и за хората, които са били засегнати от земетресението в Ното. Г-жа Имамура, майката на момичето с маската они, се помоли за здравето на семейството си и за това да няма никакви бедствия за всички през 2024 г.

🇯🇵 Kobuji Temple (弘峰寺) in Gifu.



In the winter, they hold very popular setsubun-matsuri with this mouth, for which you even need to register in advance. pic.twitter.com/oFpEQLqHyV — Rex Bruck (@REX72217960) May 23, 2023

След церемонията "Четирите сезона" хората започнаха да се редят на опашка, за да получат хамая или свещени стрели, от мико - девойка от светилището, която танцуваше, носейки стрели в едната си ръка и камбана в другата. Много от стрелите по-късно се поставят на огън, за да бъдат изгорени за късмет.

Фестивалът Сецубун на светилището Йошида е един от най-големите в Киото и има повече от 800 щанда за храна на входа и в рамките на фестивала. По време на фестивала посетителите носят собствените си амулети, за да бъдат изгорени, а доброволци събират амулетите в гигантска кула за церемонията Каро-сай. В 23 часа в нощта на Сецубун, шиншоку или шинтоистките свещеници осветиха пълната с амулети кула с факлите си от двете страни и оставиха амулетите и боговете в тях да бъдат свободни и да се върнат у дома.

Setsubun (節分) is the day before the beginning of spring in Japan. The name literally means "seasonal division", but usually the term refers to the spring Setsubun, properly called Risshun (立春) celebrated yearly on February 3 as part of the Spring Festival (春祭 haru matsuri). pic.twitter.com/ueU1yC9JPq — Rev Dr Edgar Mihas (@Dr__Edgar_Mihas) February 3, 2018

Огънят пламтеше, поглъщайки амулетите и свещените стрели, като че ли изпълняваше желанията на онези, които ги бяха донесли и така беше открита Годината на Синия дракон - с грандиозен финал.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase