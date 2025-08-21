Свят

Опасна инфекция: потвърден случай на чума в Калифорния

Според Американските центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) в САЩ средно се съобщават около седем случая на чума при хора всяка година

21 август 2025, 08:46
Опасна инфекция: потвърден случай на чума в Калифорния
Бактерията Yersinia pestis, която причинява чума   
Източник: iStock/GettyImages

Ж ител на района на езерото Тахо е дал положителен тест за чума, съобщиха във вторник здравните власти на Калифорния. Според тях човекът вероятно се е заразил след ухапване от бълха, преносител на инфекцията, докато е бил на къмпинг в района на Саут Лейк Тахо, пише Си Ен Ен (CNN).

Заразеното лице се възстановява у дома под грижите на медицински специалисти,

уточниха от окръг Ел Дорадо в официално изявление.

„Чумата се среща естествено в много части на Калифорния, включително във високопланинските райони на окръг Ел Дорадо“, заяви Кайл Флифлет, временно изпълняващ длъжността директор на общественото здраве в окръга.

„Важно е хората да вземат предпазни мерки за себе си и своите домашни любимци, когато са навън – особено при разходки, туризъм или къмпинг в зони, където има диви гризачи“, добави той.

Според Американските центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) в САЩ средно се съобщават около седем случая на чума при хора всяка година.

Инфекцията се причинява от бактерията Yersinia pestis и се предава на хората чрез ухапвания от заразени бълхи или при контакт със заразени животни.

Симптомите обикновено се проявяват в рамките на две седмици след излагане и включват висока температура, втрисане, отпадналост и подути лимфни възли. Чумата може да бъде лекувана с обикновени антибиотици.

CDC отбелязва, че повечето случаи на чума се регистрират в селски райони в западната част на Съединените щати.

Калифорнийският департамент по обществено здраве редовно наблюдава популациите на гризачи за наличие на чумна активност и тази година е установил четири случая на заразени гризачи в района на Тахо.

Според властите на окръг Ел Дорадо, преди този случай последният потвърден случай в района е бил през 2020 г.

За да се предотврати инфекция, CDC препоръчва да се намаляват потенциалните местообитания на гризачи чрез почистване на храсти, каменни купчини и отпадъци; да се използват репеленти срещу насекоми в рискови райони; да се прилагат препарати срещу бълхи върху домашни любимци и да не се допуска домашни любимци, които се движат свободно в зони с риск от инфекция, да спят в едно легло със стопаните си.

Чумата, известна в историята като Черната смърт“, е едно от най-опустошителните заболявания, познати на човечеството. През XIV в. пандемията причинява смъртта на над 25 милиона души в Европа, оставяйки дълбок отпечатък върху цивилизацията.

Причинител на болестта е бактерията *Yersinia pestis*, която обикновено се предава на хората чрез ухапвания от заразени бълхи, пренасяни от гризачи, или при директен контакт с инфектирани животни. Въпреки мрачната си история, чумата не е напълно изкоренена и продължава да се среща в природни огнища по света, включително в Съединените щати.

За разлика от Средновековието, днес заболяването е лечимо. С навременното прилагане на обикновени антибиотици смъртността при правилно лечение е значително намалена

По темата

Източник: CNN    
чума САЩ Калифорния езерото Тахо бълха плъхове
