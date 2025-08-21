Убийствена жега: Туристически гид почина в Колизеума в Рим

Ж ена, туристически гид, почина, след като колабира, докато водеше посетители в Колизеума в Рим при високи температури, предаде ДПА. Асоциацията на екскурзоводите AGTA днес заяви, че оказаната реанимационна помощ на 60-годишната жена е била неуспешна и тя е починала въпреки опитите на посетителите да я спасят.

Инцидентът е станал вчера следобед, докато италианката е водела група от около 25 души на първия етаж на древния римски амфитеатър.

Жената, която води турове в Колизеума от 2017 г., вече е била починала, когато е откарана с линейка.

Колизеумът е една от най-популярните италиански туристически атракции, която привлича около 14,7 милиона посетители годишно. Изграден през първи век сл. Хр. амфитеатърът е бил популярна арена за боеве на гладиатори и други спектакли.

По време на инцидента температурите в Рим надхвърляха 30 градуса. Няколко други гидове обвиниха условията на труд за смъртта на жената. Друга жена, туристически гид – Паола Салватори заяви пред в. „Република“, че е невъзможно да се работи в горещината.

„Свръхтуризмът ни убива“,

добави тя.

Друга италианска медия цитира колегите на починалата, които заявиха: „Тя трябваше да работи при високи температури. Тя почина заради горещината“.