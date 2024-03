36 часа в Хонконг: Ето какво да правите

В носталгичните филми на режисьора Уонг Каруай за Хонконг от 60-те години на миналия век с неонови нюанси героите копнеят за изгубените си любови. Днес много жители на Хонконг гледат на града си с подобен копнеж, докато китайската територия претърпява бурна политическа трансформация. Това е подходящо време да посетите този блестящ международен метрополис - в момент на колективно търсене на същността му, докато жителите си правят равносметка на намалените им свободи, изчезващите забележителности и това, което все още прави града специален.

Петък

Посетете исторически магазини в един от най-старите квартали на града

Пътуване във времето в Sheung Wan, очарователен квартал, където в традиционните магазини се продават чай и подправки, точно както преди повече от век, когато градът е бил колониален търговски обект. Един магазин, Cheung Hing Tea Hong, продава голямо разнообразие от китайски, европейски и цейлонски черен чай, както и кафе на зърна. Майсторът, който работи там повече от шест десетилетия, пъргаво сгъва и пъха характерния сорт чай на магазина, тиегуанин (около 160 хонконгски долара, или 20,50 долара за 150 грама), в изкусно направена хартиена опаковка с размер на длан, без да използва лента или връв. По средата на широко външно стълбище Yuan Heng Spice Company предлага всякакъв вид подправки, включително зърна черен пипер от Съчуан, кора от канела и кори от стари цитрусови плодове. Величествените котки на магазина са част от осветителните тела в квартала. (Вижте @hongkonghistoricalshops в Instagram за повече скъпоценни камъни.)

Потърсете бившия затворнически комплекс

Да се справиш със сградите от колониалната епоха в Хонконг - което може да бъде болезнено напомняне за потисничество – е начинание изпълнено с проблеми. Едно интересно място е Tai Kwun, затвор и полицейски участък от XIX-ти век в центъра на града, който беше превърнат в комплекс за обществени изкуства през 2018 г. Опитайте се да намерите Бар 001 – заведение подходящо за приглушени разговори, скрито зад необозначена черна врата, сред лабиринт от пътеки (служителите на Tai Kwun ще ви помогнат да го намерите, ако поискате). След като влезете вътре, възнаградете себе си за търсенето с мартини Earl Grey (158 долара). В Tai Kwun Contemporary, художествената галерия в комплекса, изложбата „Green Snake: Women-Centred Ecologies“ (безплатна, продължава до 1 април) изследва митологията на фона на климатичната криза през призмата на 30 жени художници. Използвайте приложението на Tai Kwun за самостоятелни обиколки на комплекса - някои се фокусират върху архитектурата, а други подчертават най-добрите места за снимки.

Вечеряйте в бившия склад за млечни продукти, след което опитайте експериментални коктейли

За изискана китайска вечеря близо до Tai Kwun се отправете към Fringe Club, място за сценични изкуства в овална тухлена сграда, която е служила като склад за млечни продукти през XIX-ти век. Изкачете се по неоново осветените стълби, за да стигнете до неговия ресторант Nove at the Fringe, където можете да поръчате диня с нестандартен сос мала чили (65 долара) и глазирано с мед свинско месо (165 долара, половин порция). След това отидете в Penicillin, устойчив коктейл бар, който ферментира остатъци от храна в своята „воняща стая“ и изобретява нови напитки в лабораторията си, използвайки невероятни съставки като какаови люспи, соев сос и овъглени клонки див лук (коктейлите са от около 125 долара). Името на новия бар Lockdown, от същите собственици, препраща към пандемичните ограничения в Хонконг, а предложенията им включват експериментални версии на коктейли от ерата на американският сух режим (от по 120 долара), сервирани в елегантно организирано пространство.

Събота

Хапнете вегетариански „дим сум“ в дървена чайна

Започнете сутринта си с разходка покрай езера, пълни с кои, костенурки и водни лилии в Хонг Конг Парк - подходящо за семейства зелено пространство от 80 декара, преустроени от казарми на британската армия. На приземния етаж на Flagstaff House Museum of Tea Ware, гръцко възрожденско имение в парка, където някога е живял командирът на британските сили в Хонконг, се намира LockCha, спокойна чайна с акценти от тъмно дърво и елегантни набраздени панели. Изберете си от повече от 100 вида бял, жълт и зелен чай (започващи от 58 долара; всеки клиент поръчва своя собствена кана). Опциите за вегетариански „дим сум“ са ограничени в Хонг Конг, така че напълно вегетарианското меню на LockCha е рядко удоволствие, на което можете да се насладите там. Опитайте веган „сиу май“ с черен трюфел (48 долара, две парчета), задушени кифли с крем (35 долара, две парчета) и салата от черни гъби със сусамов сос (48 долара).

Потопете се в съвременното китайско изкуство

Вижте една от най-големите колекции на съвременно китайско изкуство в света в M+, музей, който отвори врати през 2021 г. на фона на пандемични ограничения (вход - 120 долара). Оформен като гигантско обърнато Т, музеят с площ от 700 000 квадратни фута има повече от 8 000 произведения в постоянната си колекция. Дори с продължаващото потискане на свободното изразяване, музеят предлага смели и нюансирани творби - сатиричната инсталация „Дом за стари хора“ от Сун Юан и Пен Ю показва восъчни фигури в реален размер, наподобяващи световни лидери, возещи се в моторизирани инвалидни колички и блъскащи се един в друг. Някои художници са уловили политическото разочарование в Китай. Пример за това е голямата картина на Фанг Лиджун изобразяваща човек, потъващ в лазурна вода. Музеят разполага и с библиотечен салон, посветен на видео произведения. Посетете градината на покрива, където пред вас се открива обширна гледка към пристанището.

Следвайте аромата на тамян до историческото рибарско пристанище

Разходете се или вземете такси до Yau Ma Tei - бивше рибарско пристанище, където магазините все още продават тамян и дървени скулптури, използвани първоначално от рибарите в ритуали за защита. Започнете от Tai On Coffee and Tea Shop, класическа кантонска закусвалня с весели жълти стени и декор, който отдава почит на известни сцени заснети там във филми за Хонконг, като например картонена изрезка на героя на актьора Маги Чеунг от филма на Уонг Каруай „В настроението за любов“. Опитайте някой вид яйчен тарт (58 долара), които се предлагат в няколко неортодоксални вкуса. Собственикът е поръчал илюстровани карти на историческите магазини наблизо, които можете да си вземете безплатно. Наблизо Cheung Shing Fans Factory продава ароматни пръчици и етерични масла (300 долара за флакон) и скъпи ветрила от сандалово дърво. Вижте занаятчиите в Kwok Kee Wood Ware Sculpture, които често стоят извън магазина, издълбавайки и рисувайки фигури, традиционно използвани от рибарските семейства за поклонение на предците.

Разгледайте един от най-готините квартали на Хонконг

Sham Shui Po е квартал за търговия на едро с облекла, който е превърнат в творчески център, където може да се натъкнете на магазини за ретро играчки, за винил или щанд за ремонт на чадъри. Посетете Parallel Space, малка независима галерия, която показва изгряващи художници от Хонконг, които не се стесняват от социални коментари. На третия етаж на старата сграда, Book Punch се намира независим магазин, чиято селекция включва литературна фантастика, поезия и детски книги за емоционалната интелигентност. В знак на благодарност служителите дават на клиентите си зеленчуци или леки закуски. Bound Kowloon е оживено, неоново осветено кафене и бар, известен със своя бунтарски дух и доброжелателство. Той също така е домакин на концерти, вариращи от пънк рок до джаз. Отделете малко време да го посетите и си поръчайте топъл коктейл шочу и джинджифил, наречен Sunday Morning (108 долара).

Направете си кратък нощен преход



Отидете на лека градска разходка и се потопете в приказната гледка към залеза от Гардън Хил. Започвайки близо до YHA Mei Ho Youth Hostel в Shek Kip Mei - квартал близо до Sham Shui Po, изкачете се по стълбите (отнема около 10 минути), докато стигнете до плоската бетонна зона с горичка от дървета на ръба на хълма. Оттам ще забележите резиденции в бонбонени цветове, включително Shek Kip Mei Estate, първият обществен жилищен комплекс в Хонконг, сред по-високи кули.

За разлика от силуета на бляскавите небостъргачи, наблюдавани от връх Виктория - хълм, популярен сред туристите, този изглед изгражда образа на устойчивостта на работническата класа в Хонконг. Гардън Хил е добре известен, но не е прекалено претъпкан. Той е популярен сред фотографите и младите двойки, които обичат да ходят на срещи там.

Загрейте с глинен ориз



Хонконг е горещ и влажен през по-голямата част от годината, но през зимата тук се образуват дълги опашки пред Hing Kee на Temple Street (има няколко ресторанта с това име в Хонконг), ресторант без излишни екстри, който е специализиран в приготвянето на ориз в глинен съд - успокояващо ястие, приготвено на огън с дървени въглища и с ароматни гарнитури като китайски колбаси и морски дарове (започващи от около 60 долара, само в брой). Налейте си обилно количество сладък соев сос и се насладете на задоволителното хрупкане на ориза по ръба на тенджерата. Въпреки че ресторантът се простира на пет витрини, спокойно можете да очаквате опашки по време на пиковите часове за хранене, текучеството обаче е сравнително бързо.

Неделя

Качете се на ферибот до остров с тучна растителност

Прекарайте половин ден в разглеждане на остров Шарп - тихо убежище североизточно от центъра на Хонг Конг, което предлага зелени туристически пътеки, вулканични скали и девствени плажове. Други дестинации като остров Лама и остров Чеунг Чау са по-достъпни, но красотата и относителната неприкосновеност на остров Шарп правят пътуването от 60 до 90 минути да си струва. На обществения кей в Сай Кунг (на 15 мили от центъра на града, достъпен с обществен транспорт), намерете капитан на частна лодка, който отива до остров Шарп (билетите са около 40 долара), след което вземете кифлички с ананас в кафене и пекарна Сай Кунг (13 долара, само в брой), докато чакате да се качите. Слезте на спирка Hap Mun Bay и следвайте табелите за пешеходната пътека до плажа Kiu Tsui. По пътеката обърнете внимание на малките керамични скулптури, вдъхновени от острова от фестивала на изкуствата Sai Kung Hoi. Когато приливът е нисък, прекосете пясъчната дига на острова, пълна с монцонитови камъни, наречени скали „ананасови кифлички“ заради приликата им с кората на местния сладкиш. Това е идеалното място да хапнете лакомствата, които по-рано сте донесли със себе си.

