Може би е време да посетите Тимишоара

С емейства се разхождат и се наслаждават на фунийки сладолед, докато край тях профучават куриери с велосипеди. Пенсионерите си почиват на пейки близо до чудни цветни лехи, хипстъри със слушалки разхождат кучета, а деца гонят гълъби край фонтан, пълен с бронзови рибки. Тази сцена от Площада на победата в Тимишоара, Румъния, е типично европейска - спокойна среща между стария и новия свят.

Докато разглеждате внушителните дворци в стил Арт Нуво, ограждащи Гранд Плаза - по-големи от три игрища за американски футбол, заети от Националната опера и Митрополитската православна катедрала – вероятно ще се зачудите как този забележителен град, за който вероятно никога преди не сте чували, е останал скрит за пътуващите.

Румънците и любителите на историята познават Тимишоара заради ролята му в кървавата румънска революция от декември 1989 г., когато местни протести предизвикали национална вълна, която свалила диктатора Николае Чаушеску.

Други неща, които му носят слава са това, че е първият град в Европа - вторият в света след Ню Йорк - с електрическо улично осветление (1884 г.) и е наричан Малката Виена заради изобилието от сецесионна и барокова архитектура - незаличим белег на управлението на Хабсбургите. Строителството започнало през 1716 г. след 164 години под властта на Османската империя. Освободен от турците, Тимишоара процъфтявал през следващите два века под унгарски и австрийски контрол. Псевдонимът Малката Виена е преувеличен, въпреки че архитектурата, трамваите и зелените площи наистина напомнят за австрийската столица. Тимишоара до голяма степен е останал непознат за туристите, въпреки че е само на няколко часа от границата с Унгария и столицата ѝ Будапеща.

Привлекателността на Тимишоара сякаш има двойствен характер – от една страна архитектурата, която човек веднага забелязва и неговата автентичност, която постепенно гасне. Това не е туристически капан с изобилие от магазини с дрънкулки, а истински, пригоден за живеене и мултикултурен град, който се движи с премерено темпо и предлага достатъчно разнообразие, за да могат посетителите да запълнят два или три дни.

Историческото ядро на Тимишоара, където са съсредоточени най-популярните забележителности, е компактно, проходимо и се разполага върху три пешеходни площада - "Победа", "Свобода" и "Съединение". По пътя изобилства смесица от смела архитектура.

На "Площада на победата" доминира високата православна катедрала със своя удивителен неомолдовски стил с византийски нюанс, който е по-често срещан в другия край на страната. Катедралата, построена през 30-те години на миналия век и една от най-високите православни църкви в света, се отличава с множество кули, масивен позлатен олтар, извисяващи се фрески и пещерни портици. Безплатен, често пренебрегван музей в сутерена, подготвен от общителна монахиня, съхранява древни икони, ръкописи и религиозни артефакти.

Други места на площада, на които си струва да се възхищавате са дворците от началото на XX-ти век, които все още се свързват с имената на първоначалните си собственици - най-богатите семейства в града. От едната страна на площада два жилищни блока от комунистическата епоха нарушават приемствеността на дизайна, но основно сградите са превъзходни примери за Арт Нуво, по-специално, виенски сецесион с цветни, дори закачливи унгарски и еклектични елементи - наследство от строителния бум, когато градът бил под австро-унгарско управление. Реставрационните дейности продължават, а няколко от наскоро завършените фасади, върнати към първоначалното им величие, си съперничат с всички в Европа.

В края на площада се намира операта, с 686 места, която предлага интимна и зашеметяваща атмосфера отвътре, но е отворена само за представления и туристически групи с предварително разрешение и записване.

От Площада на победата мнозина тръгват по късата улица Алба Юлия, засенчена от чадъри, на път за Площада на свободата и неговата статуя на Св. Йоан Непомук и Дева Мария, изработена във Виена през 1756 г. Бивша унгарска банка в единия ъгъл на площада все още не е реставрирана, но нейната елегантна кула и еркерите излъчват духа на Арт Нуво. Бившето кметство с цвят на нар от XVIII-ти век, в еклектичен стил, съчетан с класически елементи, сега се помещава университетско музикално училище – звуците от цигулка и тромпет често се излизат от прозорците му, добавяйки към чара на сградата.

До музея на изкуствата се намира причудливата къща Брюк от 1911 г., завладяващ пример за Арт Нуво и Сецесион със своята розово-ментова цветова схема, наподобяваща къщичка от натруфен хляб. От другата страна на площада е римокатолическата катедрала „Свети Георги“, блестяща след неотдавнашното й четиригодишно преобразяване, струващо близо 6 милиона долара. Вътре в бароковия шедьовър веднага се пренасяте в Италия, въпреки че литургиите се отслужват на румънски, унгарски и немски.

Площадът на съединението е капсулирал културната и религиозната толерантност на Тимишоара. Срещу католическата катедрала се намира богато украсената и цветна сръбска православна епископия и църква. Немскоезично училище (от което са излезли двама Нобелови лауреати) и книжарница са разположени наблизо, а на няколко пресечки е синагогата "Цетат", завършена през 1865 г.

Някогашната процъфтяваща еврейска общност надхвърляла 13 процента от населението в междувоенния период, но намаляла значително поради масовата емиграция по време на комунистическия режим. Въпреки това еврейското наследство в Тимишоара е огромно и видимо в много от най-хубавите сгради, включително къщата Брюк и забележителния дворец Макс Щайнер, в ъгъла на площада.

