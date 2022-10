Изповедта на "резервния": Принц Хари издава тайни в мемоарите си

А двокатите на кралското семейство са в готовност за "ядрената бомба" на принц Хари заради опасенията, че тя е "критична към всички и всичко" и че съобщенията за нейното смекчаване са "пресилени". Описана като "сурова, неподправена и честна", противоречивата книга ще бъде озаглавена "Spare" - препратка към позицията му на по-малък брат на престолонаследника.

Членовете на семейството не са били информирани за заглавието "Spare" преди обявяването му вчера, докато версията на испански език е още по-остроумна, тъй като е получила подзаглавие "En La Sombra" или "в сянката".

Меган и Хари отново на прицел: Раздорът в кралското семейство продължава​

Първоначалната дата на издаване беше определена за "края на 2022 г.", за да се извлече полза от доходоносния коледен пазар, но книгата ще се появи по рафтовете чак на 10 януари - твърди се, че това е в знак на уважение след смъртта на кралицата, а според слуховете се дължи на промени, поискани в последния момент от херцога.

Издателите на забавените мемоари са дали да се разбере, че Хари няма да се притеснява от деликатни теми, като например решението на семейството да насърчи него и по-големия му брат принц Уилям да вървят зад ковчега на майка им Даяна.

Той може също така да разкрие кой член на монархията според него е направил расистки коментар за потенциалния цвят на кожата на неродения му тогава син Арчи или да хвърли светлина върху обтегнатите си отношения с баща си и проблемните моменти с Уилям.

Съдържанието на книгата на Хари вероятно ще бъде пазено в строга тайна, а дворцови помощници разкриха, че на никой от членовете на кралското семейство не е била предложена възможността да се запознае с част от нея, преди тя да стане публично достояние.

Когато през юли 2021 г. беше обявена сделката за издаване на книгата, само кралицата беше предупредена предварително. Книгата ще съдържа кратка бележка, в която подробно се посочва, че книгата е написана преди смъртта на монарха в Балморал на 8 септември.

Твърденията за такъв "откровен" и "личен" разказ от първа ръка за живота му няма да помогнат да се разсеят опасенията в Бъкингамския дворец, че отчужденият принц отново се опитва да си разчисти сметките.

Говорител на краля отказа да коментира, но се разбра, че кралското семейство вече е било предупредено, че книгата от 416 страници за 28 паунда е "критична към всички и всичко" и че се "страхуват" от нея.

Роднините на Хари може да се сблъскат с унищожителни вестникарски заглавия, ако принцът реши да навлезе в най-спорните елементи от кралския живот от последните десетилетия.

Daily Mail е научил, че херцогът на Съсекс - който лично е записал версията на аудиокнигата - не е казал на семейството си за заглавието предварително и че то ще бъде възприето като "спорно" и "провокативно" в кралските среди.

"Това заглавие е натоварено и не вещае нищо добро", казва източник.

