Изненадващият отговор на Хари и Меган след снимката на Чарлз III

В неделя, 2 октомври, беше представен първият официален портрет на Чарлз III с Кейт и Уилям. Ден след този символичен образ за британската монархия Меган Маркъл и принц Хари се появиха изненадващо.

Чарлз III никога не е крил желанието си за по-строга монархия. И кралят току-що го показа на първия си официален портрет с наследниците си.

Повече от три седмици след смъртта на Елизабет II кралят позира насаме с кралицата-консорт Камила Паркър-Боулс и принц Уилям и Кейт Мидълтън.

Символично изображение, представляващо новото сърце на британската монархия. Облечени в черно, Чарлз, Камила, Кейт и Уилям се усмихват на камерата и стоят един до друг - символ, който доказва, че новият крал има пълно доверие в своите наследници.

Но според кралски експерт, изображението символизира и факта, че принц Хари и Меган Маркъл са напълно изключени от клана Уиндзор.

Първа официална снимка на крал Чарлз III, престолонаследника Уилям и съпругите им​

"Не може да е съвпадение, че тази снимка е направена, когато те все още са били там, дни преди да се върнат у дома при децата си Арчи и Лилибет. Така че това очевидно е още един сигнал, че те никога няма да намерят своето място в кралското семейство", твърди Ричард Кей пред Daily Mail.

"В САЩ те са в центъра на собствената си история. Но в Обединеното кралство има нов кралски ред, който се състои от четирима души, а не от шестима. Тази снимка доказва, че няма връщане назад за двойката, която може да е била в епицентъра на кралското семейство, но сега се намира в периферията", смята експертът.

Съвпадение или не, Меган Маркъл и принц Хари току-що се появиха отново. Ден след официалната снимка на Чарлз III и престолонаследниците току-що бяха представени два нови портрета на Съсекс, направени от фотографа Мисан Хариман. Снимките са направени на 5 септември в Манчестър по време на срещата на върха "Един млад свят".

Двойката позира отпред и в профил, хванати ръка за ръка.

King won't win with HIS deprivation of Rights. It's on HIM now & for posterity. More issues created by Himself. Should work well for Meg New Meghan Markle and Prince Harry portrait is intended to humiliate the royals, royal expert Tom Bower claims https://t.co/vacDTwgv6G via @Sky