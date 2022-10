Меган Маркъл смъква гарда: За Холивуд, траура и живота с принц

М еган Маркъл придоби слава като члена от кралското семейство около който се сформират най-много скандали и слухове. В последното си интервю за Variety, тя обаче смъква гарда и разкрива някои интересни факти от живота ѝ в Холивуд и като херцогиня на Съсекс.

Херцогинята на Съсекс е в траур и това е разбираемо, пишат от медията. Но преди това няма как да пропуснем да отбелижим факта, че една американка среща и се омъжва за красив млад принц, обичан от целия свят. Целта на това интервю е именно разглеждане на пътя ѝ дотук.

Всъщност е трудно да си го представим. През по-голямата част от публичния си живот като херцогиня на Съсекс Меган е описвана като много неща: неискрена, пресметлива, решителна, дори като Даяна. Меган разказва как обича да гледа "Jeopardy!" и да прави Wordle в леглото с чаша вино. Тя разсеяно рапира любимата песен на сина си (парче за тиранозавър рекс от "Ask the StoryBots") и говори ентусиазирано за Бионсе (по-конкретно как "Cozy" е любимата ѝ песен от новия албум).

А какво да кажем за всички снимки, на които сте я виждали с широка усмивка? По време на снимките тя не можеше да бъде по-спокойна, докато стискаше ръката на всеки член на екипа, стилист и асистент на фотографа. Тя се отърси от поп певците на съвременното радио в полза на собствения си "плейлист за пътуване през 70-те години". Тя отговори на въпросите за последните няколко години с главата напред.

Меган щеше да бъде отличена в класацията "Силата на жените" на Variety за 2022 г., която отбелязва забележителните постижения на жените в развлекателната индустрия и медиите през годината. Тя щеше да бъде приветствана както за филантропската, така и за творческата си работа - включително подкаст, наречен "Архетипи", на който е водеща - насочен чрез Archewell, компанията, която споделя със съпруга си, принц Хари, херцог на Съсекс.

Близо три седмици преди изявата ѝ пред пресата обаче, бабата на принца, кралица Елизабет II, почина в шотландското си имение Балморал. Светът наблюдаваше и скърбеше, докато най-дълго управлявалият монарх в британската история почиваше и беше отпразнуван заради това, което Меган казва, че е "блестящ пример" за женско лидерство.

След официалния период на траур Меган се съгласява да седне отново за дълга дискусия за пътя си до настоящето. Тя се притеснява, че всякакви коментари за кралицата или свекърва ѝ ще бъдат "разсейване" от продължаващия траур, но настоява да отпразнува иконата.

Тя става все по-оживена, говорейки за топлината и подкрепата, които е получила от хилядите граждани, с които е общувала по време на престоя си във Великобритания, да не говорим за двете значими сделки за съдържание, които тя и принц Хари са сключили с гигантите в стрийминга Netflix и Spotify; за двете малки деца - Арчи Харисън, 3 г., и Лилибет Даяна, 1 г. - в центъра на домакинството в Съсекс; за единствената мисия, която стои зад Archewell, и за това колко упорито се е борила да изгради живота и компанията на мечтите си.

Светът скърби за загубата на кралица Елизабет. Как се справяте с това?

Имаше толкова много любов и подкрепа. Наистина съм благодарна, че успях да бъда със съпруга си, за да го подкрепя, особено през това време. Това, което е красиво, е да погледнеш наследството, което баба му е успяла да остави на толкова много фронтове. Със сигурност, по отношение на женското лидерство, тя е най-яркият пример за това как изглежда то. Изпитвам дълбока благодарност, че успях да прекарам време с нея и да я опозная. Беше сложно време, но съпругът ми, винаги оптимист, каза: "Сега тя се събра със съпруга си".

Промени ли се нещо за вас в отношенията ви с кралицата след нейната кончина?

Замислих се за първия официален годеж, който имах с нея, колко специално се чувствах тогава. Чувствам се щастлива. И продължавам да се гордея, че съм имала приятна топлина с матриархата на семейството.

Откакто се върнахте в Америка, дадохте две големи интервюта - едното с Опра Уинфри, а другото - със списание "Ню Йорк", което някои сметнаха за хапливо. Какво е да разказвате за живота си сега?

Meghan Markle is fast becoming a powerful global phenomenon, whenever she talks, the world pause & listen. She trends on social media regularly without owning a personal social media account. Take your crown & flower, you are a Queen. Keep living, breathing & speaking your truth pic.twitter.com/V5Wbi4dGsj

Историята [в Ню Йорк] имаше за цел да подкрепи "Архетипи" и да се фокусира върху нашите проекти. Имах известно време да размишлявам върху нея. Част от мен е просто много доверчива, много отворена - така се движа в света. Трябва да помня, че никога не искам да стана толкова изморена, че тази част от мен да изчезне. И така, въпреки някое от тези неща? Напред. Мога да го преживея.

Част от това, което правя с "Архетипи", е да разглеждам нюансите около жените, които идват в шоуто. Не съм журналист, но искам да проведа откровен, истински разговор с тях. Разговарям с някои наистина текстурирани, колоритни, многопластови, динамични жени със силна история. И това е свързано с много елементи, които можеш да избереш да включиш или не; аз избирам да включа нещо, което смятам, че е справедливо към тях, а също така и вдъхновяващо. И нещо, от което всички ние можем да се поучим.

Какви бяха дните след излъчването на интервюто с Опра по телевизията пред аудитория от 18 милиона души?

Дори преди интервюто не бях излизала навън, защото бях бременна. Единственото нещо, което наистина си спомням, беше рожденият ден на Глория Стейнъм, няколко дни след излъчването му. Наистина исках да я отпразнувам на това, което мислех, че ще бъде просто малък и интимен обяд за рождения ден. Представях си, че ще ядем сандвичи в тази вила, в която беше отседнала. Вместо това се получи една феерия. Но аз наистина не бях виждал хора от дълго време, а интервюто беше излязло може би седмица преди това. Да вляза сама в стая никога не ми е лесно и си спомням, че се чувствах малко неловко.

Но преди да успея да оставя несигурността си да се задържи, Памела Адлон се приближи до мен и ме посрещна с такава топлота и доброта. Тя ме разведе из стаята и на всяка крачка се усещаше повече щедрост и любов. Може би това е просто свидетелство за това каква компания поддържа Гло, но също така смятам, че тези жени бяха изключителни, за да се уверят, че се чувствам толкова добре дошла. Сякаш знаеха точно какво трябва да почувствам в този момент. Това означаваше и все още означава толкова много за мен. Силата на сестринството и женската подкрепа никога не може да бъде подценявана.

Какво можем да очакваме от документалната поредица на Лиз Гарбъс за вас и съпруга ви?

Хубаво е, че можем да поверим историята си на някого - опитен режисьор, на чиято работа отдавна се възхищавам - дори ако това означава, че тя може да не е такава, каквато ние бихме я разказали. Но не затова я разказваме. Доверяваме историята си на някой друг и това означава, че тя ще премине през неговия обектив.

Това е интересно. Съпругът ми никога преди не е работил в тази индустрия. За мен, след като съм работила по "Костюмари", е толкова невероятно да съм около толкова много творческа енергия и да виждам как хората работят заедно и споделят собствените си гледни точки. Това беше наистина забавно.

Кое е било най-трудното ви интервю досега?

Миналата седмица говорих с Парис Хилтън. Още в началото ѝ казах, че съм много притеснена от интервюто. Беше ми неудобно да си го призная, но имах преценка за нея, която се основаваше на всичко, което съм видяла, а аз не обичам да изхождам от място, където осъждам. Но и аз не съм израснала като красавица.

Не сте израснала като красавица?

Израснах като умната. Толкова много от нещата, за които в крайна сметка мислех, когато мислех за Париж, бяха завистта и осъждането - две от най-опасните неща. Но след това чуваш за нейната травма, за нейния живот и за това, че се е вживяла в тази личност. В крайна сметка ѝ казах: "Наистина съжалявам, че те осъдих". Исках тя да се чувства сигурно и комфортно. Казах ѝ, че не съм търсил момент, в който да я "хвана". Искам момент "имам те", в който ние те разбираме.

What does Meghan Markle want most out of life?



“Joy. That’s really it. It’s everything that we can work toward for ourselves, our friends, our kids, those around us — that would feel so good. And we do feel joyful.” https://t.co/YDDQTTwgg9 pic.twitter.com/tnHkk0kVFP