Меган и Хари отново на прицел: Раздорът в кралското семейство продължава

Н якои хора обичат да гледат "Животът на Кардашиян", когато искат нещо пикантно. Но какво можем да кажем за кралското семейство, където непрестанно се случва нещо скандално, а медиите тръпнат в очакване за поредното събитие.

Скандалите около кралското семейство датират от векове и далеч не са изключение. Независимо дали става дума за решението на Хенри VIII да скъса връзките с католическата църква, за да може да се разведе и да се ожени за друга жена, или за историческата вълна от кръвосмешения, която поддържа стабилни отношенията между държавите. Няма как да пропуснем и първото обикновено момиче Нел Гуин, която е била една от 13-те любовници на крал Чарлз II, но единствената, която е манипулирала този мъж да ѝ дава годишна стипендия.

Напоследък драмата около кралските особи е свързана с принц Хари и Меган Маркъл, които всъщност не са направили нищо, което да оправдае критиките, но въпреки това често се оказват в дъното на всеки скандал.

The Coronation of His Majesty The King will take place on Saturday 6 May 2023 at Westminster Abbey. The Ceremony will see His Majesty King Charles III crowned alongside The Queen Consort.

Известната двойка се оттегли от кралския живот и се отказа от титлите си "кралско височество" през 2020 г. и подробно описа всички начини, по които са били изтласкани от кралското семейство преди и след това решение. По време на интервюто с Опра двойката разкри, че Меган преди това се е борила с проблеми с психичното здраве заради натиска на пресата и двамата са помолили "институцията" да "запише и отрече" фалшивите истории за нея. По думите на Меган те са отказали да го направят.

Меган и Хари казаха също, че са били информирани, че синът им Арчи няма да получи титлата принц и няма да му бъде осигурена охрана. И най-забележителното за мнозина, двойката сподели, че докато Меган е била бременна, е имало разговор, в който е била изразена загриженост за това "колко тъмен" ще бъде цветът на кожата на Арчи - двамата обаче отказаха да споделят кой е казал това.

За сравнение, принц Андрю, който беше принуден да се откаже от военните си титли и титлата "кралско височество", след като беше обвинен в изнасилване на непълнолетна - дело, което по-късно уреди в съда - получи възможност да запази охраната си, финансирана от данъците на народа.

Всичко това очевидно повиши напрежението между членовете на семейството и сега всяко действие, с което кралските особи могат да навредят на Меган и Хари - пряко или косвено - се гледа под микроскоп.

След кончината на кралица Елизабет II официално беше определена дата за коронацията на крал Чарлз III: 6 май 2023 г. Това ще бъде време, в което хора от цял свят ще обурне поглед към новия крал, който ще се възкачи на трона, а вниманието на всеки член на семейството ще бъде насочено към Чарлз, Чарлз, Чарлз.

Charles scheduling his #coronation on same day as Archie's birthday is not an oversight. In pattern with his vindictive attitude towards the family, that seems deliberate. What a petty, mean spirited way to begin his rule! #PrinceHarry #KingandPrince #ARCHIE #RoyalFamily