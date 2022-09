Децата на Хари и Меган вече са "принц Арчи и принцеса Лилибет"

Д ецата на Хари и Меган, херцог и херцогиня на Съсекс, стават "принц Арчи" и "принцеса Лилибет" след смъртта на британската кралица Елизабет Втора и възкачването на престола на дядо им Чарлз Трети, писа в. "Дейли телеграф", цитиран от БТА.

Following the death of the Queen, Harry and Meghan’s children have become His Royal Highness Prince Archie of Sussex and Her Royal Highness Princess Lilibet of Sussex. https://t.co/ivTO0rXEC0