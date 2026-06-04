Любопитно

Григор Димитров и Ейса Гонсалес очароваха Френската ривиера

Българската тенис звезда и холивудската актриса блеснаха с невероятен стил на модно събитие край Антиб. А след романтиката на Лазурния бряг, Димитров се прибира в София за дългоочакван благотворителен мач срещу Стефанос Циципас

4 юни 2026, 13:19
Григор Димитров и Ейса Гонсалес очароваха Френската ривиера
Източник: Getty Images

К огато става въпрос за стил, класа и холивудски блясък, Френската ривиера трудно може да бъде засенчена. Напоследък обаче вниманието на Лазурния бряг беше изцяло приковано от една изключително гореща и обсъждана двойка – българската тенис звезда Григор Димитров и мексиканската актриса Ейса Гонсалес. Двамата отново се оказаха под светлината на прожекторите, демонстрирайки перфектна хармония по време на ексклузивно модно събитие.

Поводът за бляскавата им поява бе ексклузивна вечеря, организирана от австралийския моден бранд Zimmermann в живописния град Антиб. Марката събра тесен кръг от приятели и популярни лица на самия бряг на Средиземно море, за да представи новата си колекция, която се очаква да се появи в магазините и онлайн през октомври.

  • Моден синхрон и споделени усмивки

Григор и Ейса пристигнаха на събитието под ръка, улавяйки моментално погледите на присъстващите и обективите на фотографите. Двойката заложи на визия, която перфектно съчетаваше френския шик с непринудения летен лукс. Григор Димитров демонстрира типичния за него безупречен, но лежерен стил – класическа тениска, съчетана с небрежно-елегантно сако, панталон и стилни кецове. Ейса Гонсалес заложи на бохо естетиката на домакините, появявайки се в перфектно прилягащи дънки и пищен, ефектен топ от новата колекция на Zimmermann.

  • От Лазурния бряг до София: Григор се прибира у дома за благородна кауза

Въпреки романтичните мигове край Средиземно море, графикът на най-добрия български тенисист остава натоварен. Съвсем скоро родните фенове ще имат златния шанс да видят Григор Димитров на живо и на родна земя.

На 12 юни „Арена София“ ще се превърне в арена на грандиозен демонстративен мач, в който Димитров ще премери сили с друга голяма звезда на световния тенис – гърка Стефанос Циципас.

Освен чисто спортното зрелище, събитието носи и дълбок емоционален и социален заряд. Част от средствата, събрани от продажбата на билети и спонсорства, ще бъдат дарени на Фондация "Григор Димитров". Инициативата е изцяло насочена към подкрепа и развитие на деца в неравностойно положение, както и към финансиране на млади спортни и академични таланти в България.

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