"Може да опитам като водещ": Григор Димитров стъпва на сцената на Евровизия 2027?

Н ай-добрият български тенисист Григор Димитров заяви, че би обмислил възможността да бъде водещ на „Евровизия 2027“, ако получи предложение и това се вписва в неговия график.

България ще бъде домакин на следващото издание на конкурса след историческата победа на DARA, а вече се появиха спекулации около потенциални лица, които могат да поемат ролята на централни фигури на шоуто.

В разговор с журналиста Бен Ротенберг по време на Уимбълдън, Димитров коментира, че е чул подобни разговори и не изключва участие.

„Много се радвам за DARA. Когато чух за победата, си помислих колко е хубаво за страната“, заяви Димитров.

Той допълни, че е имало неофициални обсъждания по темата, макар и без конкретна оферта. По думите му идеята да излезе на сцена в подобна роля му се струва интересна, но би предпочел да бъде с опитен партньор-водещ.

„Мисля, че бих могъл да се справя на сцената, но ще ми трябва някой до мен“, коментира още той.

Попитан дали би приел подобно предизвикателство, Димитров отговори, че би обмислил възможността в зависимост от ангажиментите си.

„Любопитен съм. Мога да опитам“, допълни той.

България ще бъде домакин на „Евровизия 2027“, а към момента все още не са обявени официалните водещи на конкурса.

Радев към DARA: Ти вече си част от европейската политика

Припомняме, че пътят към домакинството на „Евровизия 2027“ започна непосредствено след победата на българския представител DARA с песента „Bangaranga“. Успехът незабавно предизвика верига от официални държавни реакции, които превърнаха културния триумф в политически и организационен дневен ред.

Първата конкретна стъпка беше срещата в Министерския съвет, инициирана от премиера Румен Радев. На нея присъстваха DARA, нейният екип и ръководството на Българската национална телевизия (БНТ). Срещата беше публично обявена като начало на подготовката, с което държавата официално се ангажира с организацията на конкурса. Самата DARA използва платформата, за да свърже победата с енергията на гражданските протести и желанието за промяна сред младите хора в страната.

Впоследствие министърът на културата Евтим Милошев потвърди, че ще бъде създадена специална държавна организация, която да поеме отговорността за логистиката, сигурността и маркетинга на събитието, като подчерта ключовата роля на БНТ като партньор.

В отговор на държавния ангажимент, няколко големи града официално заявиха амбициите си да бъдат домакини на събитието. Общините София, Пловдив, Бургас и Варна публично изразиха готовност да се включат в надпреварата, с което стартира и вътрешна конкуренция за избор на локация. Въпреки това, официални коментари уточниха, че строгите изисквания на Европейския съюз за радио и телевизия на практика ограничават реалистичните възможности до София и Бургас.