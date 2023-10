Готическа балерина: Риана с пачка и чорапогащник за рождения ден на A$AP Rocky

Р иана влезе в ролята на балерина, когато съчета черен топ с пеплум от тюл, който изглеждаше сякаш има малка пачка за вечерната среща в Ню Йорк с A$AP Rocky.

35-годишната РиРи и кавалерът ѝ се отправиха към обичания от знаменитостите ресторант Carbone в Манхатън, за да отпразнуват 34-ия рожден ден на рапъра.

Rihanna goes goth ballerina in tutu and tights for A$AP Rocky birthday date https://t.co/JzL3ZSrLNC pic.twitter.com/7MpMrd3SCa — Page Six (@PageSix) October 4, 2023

За срещата на вечеря Риана съчета балетния си ансамбъл със сатенено мини бомбър яке, перлено колие и слънчеви очила, като изглеждаше изключително готина.

Изпълнителката на "Love on the Brain" си направи небрежна прическа и сложи огромни обеци за модното вечерно излизане.

Рожденикът изглеждаше също толкова шик в светлосини дънки, сива тениска върху риза с копчета и вратовръзка и подходящ за есента кафяв блейзър.

Рапърът допълни визията си с бели перлени шноли по цялата си коса, розова чанта и цигара.

Феновете в Twitter харесаха тоалетите на двойката, като един от тях написа в Twitter:

"Риана, розовата Bottega и цигарата......ОБСЕБЕН СЪМ!", а друг се възхити: "Никой не го прави като Рири и Роки".

Риана и нейният кавалер излязоха на семейна фотосесия миналия месец, за да покажат новото си момченце Риот Роуз.

Певицата роди втория си син през август, а малкият Риот се вписваше точно в шикозните си родители и 1-годишното си братче RZA, като за семейните снимки носеше розова шапка и гащеризон.

Междувременно Риана се появи с множество достойни за показ тоалети и по време на двете си бременности, като показа цял куп смели дрехи за бременни и предизвика куп известни бъдещи майки да последват нейните стъпки в разголването през този период.