След като посрещна бебе № 2: Риана чувства, че семейството ѝ вече е "пълно"

Р иана има нещо ново, което да отпразнува. След като източници потвърдиха, че тя и партньорът ѝ A$AP Rocky са посрещнали второто си дете заедно, вътрешен източник каза, че "Риана чувства, че семейството ѝ вече е пълно" и "това е нещо, което винаги е искала".

Новината за втората ѝ бременност беше оповестена по време на изпълнението на певицата на полувремето на Super Bowl LVII. Тогава неин близък заяви, че 35-годишната изпълнителка е "най-щастливата, която някога е била" като майка на 15-месечния си син RZA, и се чувства страхотно по пътя на майчинството.

"Тя обича да бъде майка, така че това е мястото, където мислите ѝ са в момента", обясни източникът. След като 34-годишният рапър на "Fashion Killa" сподели серия от снимки на малчугана им в Instagram в публикация за Деня на бащата през юни, тя се развълнува за семейството им в секцията за коментари, като написа: "Момчетата на Майерс откраднаха цялото ми сърце! Честит Ден на бащата, ботанико".

Докато си спомняше за първите си месеци като нова майка, тя сподели с британския Vogue: "О, Боже мой, това е легендарно. Това е всичко. Наистина не си спомняш живота преди това, това е най-безумното нещо в историята".

"Буквално се опитваш да си го спомниш - и има снимки от живота ми преди - но усещането, желанията, нещата, които ти харесват, всичко, просто не се идентифицираш с него, защото дори не си позволяваш психически да стигнеш толкова далеч, защото...", каза тя. "Защото това няма значение."

