В последните дни от бременността си: Риана показа корема си в мини пола

Б ременната 35-годишна Риана беше видяна да се наслаждава на снежен конус пред вилата ѝ, докато беше в родния си Барбадос през уикенда.

Носителката на "Грами" беше заснета боса на карибския остров в събота, позирайки със сладкото лакомство в ръка.

Pregnant Rihanna shows off baby bump in short shorts and crop top in Barbados https://t.co/waIFfsbbxc pic.twitter.com/kDDFN7TX8x

Тя беше облечена небрежно в черен топ и разкопчана дънкова мини пола, която излагаше на показ растящия си корем.

Риана със сламена шапка и развя естествената си вълнообразна коса. Певицата все пак успя да изглежда бляскаво, като добави червено червило. Тя носеше и диамантено колие и подходяща гривна.

Риана и 34-годишният A$AP Rocky бяха първо приятели, а през 2020 г. започнаха да се срещат. Те обявиха, че очакват първото си дете през януари 2022 г. и посрещнаха сина си RZA Athelston Mayers през май същата година.

По-малко от година по-късно Риана разкри по време на изпълнението си на полувремето на Super Bowl, че отново е бременна.

В месеците след това феновете на двойката спекулираха, че може би тайно са си казали "да", след като рапърът нарече изпълнителката своя "съпруга".

Pregnant Rihanna shows off growing baby bump as she cools down in Barbados heathttps://t.co/TgAUg4lxAf pic.twitter.com/5FIPrHCeXf