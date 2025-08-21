Разкриха подробности за атаката с нож в София

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 26-годишен младеж, наръгал с нож 50-годишен мъж на бул. „Цариградско шосе“ в София,

Вчера, около 15,30 часа обвиняемият нанесъл удар с нож в областта на корема на пострадалия. Така му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в нараняване, проникващо в коремната кухина, съобщават от прокуратурата.

Младеж намушка мъж на столичен булевард

По случая е образувано досъдебно производство. В хода на разследването са дадени указания и е назначена комплексна съдебна психолого-психиатрична експертиза.

С постановление на наблюдаващ прокурор мападателят е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.