Москва обяви условията на Путин за среща със Зеленски

Русия се съмнява в легитимността на украинския президент

21 август 2025, 16:54
Москва обяви условията на Путин за среща със Зеленски
Източник: БТА

Р уският президент Владимир Путин е готов да се срещне с украинския държавен глава, но първо трябва да се решат всички въпроси, включително този около пълномощията на Володимир Зеленски да подпише мирно споразумение, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от "Ройтерс".

Запитан дали Путин има желание да се срещне с украинския президент, Лавров каза, че руският държавен глава „няколко пъти е казвал, че е готов за среща, включително със Зеленски“.

Същевременно той допълни, че това ще стане „с разбирането, че всички въпроси, които изискват разглеждане на най-високо ниво, ще бъдат добре разработени, а експерти и министри ще изготвят съответните препоръки.“

„И с разбирането, че когато се стигне до подписване на бъдещи документи, въпросът с легитимността на подписващия тези споразумения от украинска страна ще бъде решен“, подчерта руският външен министър.

Путин в миналото е поставял под съмнение легитимността на Зеленски, защото неговият мандат трябваше да изтече през май миналата година, но заради войната не се проведоха нови избори в Украйна, тъй като Конституцията на страната не го позволява.

Русия обаче твърди, че ако Зеленски подпише мирно споразумение, следващият украински президент може да го оспори заради изтеклия мандат. Самият Зеленски заяви тази седмица, че Киев ще настоява за „силна реакция“ от Вашингтон, ако Путин не пожелае да седне на преговорната маса с него.

Според Лавров Украйна показва липса на интерес за дългосрочно решаване на конфликта.

„Представителите на украинския режим по доста специфичен начин коментират настоящата ситуация, като пряко показват, че нямат интерес към устойчиво, справедливо и дългосрочно решение“, заяви Лавров, цитиран от ТАСС.

Той смята, че Зеленски се опитва да подмени сериозната работа по постигането на мир с проста риторика за възможната среща с Путин.

„Що се отнася до срещата, за която говори Зеленски, спомнете си как доскоро говореше, че никога няма да води преговори с Путин. И досега не е отменил указа си от преди три години, който забранява воденето на преговори с Путин. Неговата активност по темата за организиране на среща на високо равнище с руския президент очевидно има за цел да покаже уж конструктивната му насока към уреждане, но в действителност той просто замества сериозната, тежка, трудна работа по договаряне на принципите за устойчиво разрешаване на кризата с ефекти в стила на комедиите на КВН и „Квартал 95“ и прочее номера“, заяви руският министър.

Лавров добави, че нито Украйна, нито европейските лидери желаят мир. Той обвини държавите от т. нар. Коалиция на желаещите, която включва Великобритания, Франция, Германия и Италия и др., че се опитват да подкопаят постигнатия в Аляска прогрес в преговорите между Путин и Тръмп.

„Що се отнася до мотивите, от които се ръководи така наречената Коалиция на желаещите, аз виждам много признаци, че тази активност цели именно подкопаване на прогреса, който ясно се очерта по време на срещата на високо равнище в Аляска, в резултат на контактите между представителите на американската администрация и руската страна преди това“, посочи Лавров, цитиран от ТАСС.

„Целите, които остават на настоящото украинско ръководство, а тези цели, без съмнение, се подкрепят от западните спонсори на киевския режим, са насочени срещу усилията на президента Тръмп, с когото активно и конкретно си сътрудничим при намирането на дългосрочни, устойчиви начини за решение, за да отстраним първопричините за украинския конфликт“, обяви Лавров.

Същевременно той заяви, че европейските лидери се интересуват от постигането на стратегическо поражение на Русия, предаде "Ройтерс".

„Европейските страни последваха Зеленски до Вашингтон и там се опитаха да прокарат своя дневен ред, който е насочен към това гаранциите за сигурност да бъдат изградени върху логиката на изолиране на Русия, обединяване на западния свят с Украйна, за да се продължи агресивна конфронтационна политика, сдържането на Руската федерация, което, разбира се, означава нанасянето на стратегическо поражение върху нас. Разбира се, това не може да предизвика у нас никакви чувства, различни от пълно отхвърляне“, каза Лавров, цитиран от ТАСС.

Според него най-добрата възможност за гаранции за сигурност за Украйна би била основана върху дискусиите между Москва и Киев в Истанбул през 2022 г.

В проектоспоразумението, разгледано от "Ройтерс", от Украйна се иска постоянен неутралитет в замяната на международни гаранции за сигурността ѝ от петте постоянни члена на Съвета за сигурност на ООН, сред които е и Русия. Според Лавров всякакви опити за отдалечаване от обсъжданията в Истанбул биха били безнадеждни.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
