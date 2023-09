Месец след раждането: Разкриха необичайното име на втория син на Риана и ASAP Rocky

Н еобичайното име на втория син на Риана и A$AP Rocky беше разкрито, месец след като певицата роди.

35-годишната изпълнителка на "Diamonds" и 34-годишният рапър са нарекли сина си Риот Роуз Майерс, съобщава The Blast.

Rihanna and ASAP Rocky's VERY unusual baby name revealed a month after birth of second son pic.twitter.com/bHW5S4UmrD — NEWS BLOG (@mrichardp411) September 8, 2023

Името може би е намек за последната песен на A$AP "Riot" от началото на тази година, в която участва Фарел Уилямс.

Според удостоверението за раждане, получено от изданието, Риот е роден на 1 август 2023 г. в болница Cedar Sinai в Лос Анджелис в 7:41 ч. сутринта.

Двойката реши да спази традицията за имената на децата си, като използва още едно прозвище, започващо с "Р", след като нарече първия си син, роден през май 2022 г., RZA Ателстън Майерс.

Като акушер-гинеколог на Риана е посочена и Тайс Алиабади, която е известна с това, че е работила с Клои Кардашиян и Кайли Дженър по време на участието си в предаването „Keeping Up With The Kardashians“.

Rihanna and ASAP Rocky’s second child's unique name revealed just one month after couple welcomed baby boyhttps://t.co/EUqJgQHOvw — News Tron (@mejo7600) September 8, 2023

Лекарката е помогнал и за раждането на сина Роман на 83-годишния Ал Пачино и 29-годишната му приятелка Нур Алфала.

Риана и A$AP започнаха да се срещат през 2020 г., след като имаха професионална връзка още през 2013 г.

Двойката предизвика слухове за брак, когато бяха на фестивала Cannes Lions 2023 на 21 юни.

Rihanna and ASAP Rocky's VERY unusual baby name revealed a month after birth of second son https://t.co/Oaulc0l9NG pic.twitter.com/lfPDsOCi9J — Daily Mail Online (@MailOnline) September 8, 2023

A$AP нарече Риана "съпруга" по време на концерта си в Spotify. Той каза, докато Риана се усмихваше в тълпата: "Бих искал да посветя тази песен на моята красива съпруга!“

Но двойката запази мълчание по въпроса дали тайно са се сгодили.