Почина журналистът Иван Рачев

П очина журналистът Иван Рачев, който беше заместник главен редактор на вестник „Банкер“.

„Ще го запомним с голямото му сърце и усмивка“, казаха пред БТА колегите му от вестника.

„Коловозите, които остави в разследващата журналистика, преминаха през вестника и електронното издание „Банкеръ“ и сега по тях вървят неговите вдъхновени ученици. В творческия си път той имаше смелостта и силата да стане съосновател на „Параграф 22“, изданието на „Банкеръ“ за законност и власт, и да отстоява с хъс през трудните години на прехода истината и основополагащите принципи на журналистиката в своите разработки“, отбелязват колегите на Рачев.