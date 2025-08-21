14-годишно момиче е арестувано заради пожар в изоставено имение в Ливърпул

14-годишно момиче беше арестувано, след като умишлено предизвика пожар в изоставено имение, съществувало от столетия в Ливърпул, предаде ВВС.

Екипи на пожарната и спасителната служба на Мърсисайд (MFRS) пристигнаха във вторник вечерта, 19 август, около 20:20 ч. местно време, в Woolton Hall на Speke Road, за да се борят с пожара, който бушуваше през нощта.

Момичето, жителка на Ливърпул, беше задържано по подозрение за палеж. След разпит в ареста, тя беше освободена под гаранция, съобщиха от полицията в Мърсисайд.

Старши инспектор Даниел Макуини заяви, че според първоначалните данни пожарът е бил предизвикан умишлено.

„Това изглежда като крайно безразсъден акт, извършен в сграда с историческо значение“, каза той. „Общността с право е шокирана от случилото се и ние сме решени да открием и подведем под отговорност виновните.“

Полицията е получила сигнали, че малко преди пожара в залата са се събирали млади хора. Органите на реда призовават всеки, който има информация кой е бил на мястото, да се свърже с тях.

„Ако сте родител или настойник в района и детето ви е било навън в онази вечер, ви молим да поговорите с него и да разберете къде е било и какво може да знае,“ допълни инспектор Макуини.

Шофьорите, преминавали по Speke Road във вторник вечер и разполагащи със записи от видеорегистратори, също се призовават да се обърнат към полицията, тъй като материалите може да се окажат от значение за разследването.

Основната част от огъня беше овладяна около 02:00 ч. в сряда.

Продължава съвместното разследване на полицията и пожарната служба в Мърсисайд, за да се установи точната причина за пожара.